Plan social chez Nokia : ASN a priori pas concerné

Alcatel submarine networks, filiale française de Nokia, sera-t-il concerné par le plan social à venir ? Le groupe finlandais s’apprêterait à tailler dans ses effectifs en France. Un CSE (comité social et économique) doit se tenir lundi 22 juin. L’Usine Nouvelle évoque « près de 1000 postes » sur la sellette, alors que les plans sociaux se succèdent depuis le rachat d’Alcatel-Lucent, en 2016.

Dans ce contexte, son fleuron des câbles sous-marins peut-il être menacé ? La direction de Nokia France se contente de répondre qu’elle a « invité les instances représentatives de l’entité Alcatel-Lucent International à une réunion qui se tiendra le lundi 22 juin dont l’objet porte sur un projet de transformation de Nokia en France » et qu’elle « ne peut rien dire de plus à ce stade ».

Le patron d’ASN, Alain Biston, s’est déplacé sur le site calaisien jeudi matin. « A notre connaissance et celle de notre PDG, ASN pour l’instant n’est pas concerné », a indiqué un responsable syndical, soulignant que l’activité de cette filiale se porte bien : « On a du travail par-dessus la tête ». Prudent, l’interlocuteur rappelle cependant que « l’annonce de Nokia reste encore assez opaque, vis-à-vis du périmètre et des filiales concernées ».

En 2018, des rumeurs de reprise avaient circulé, évoquant notamment l’Italien Prysmian ou les Français Thales, Nexans et surtout Ekinops. Un an plus tard, Orange s’était à son tour dit prêt à discuter d’une reprise d’ASN, au sein d’un partenariat avec Bpifrance, pour « pérenniser cette activité » et « optimiser les conditions d’utilisation des navires câbliers d’Orange et d’ASN », expliquait son président, Stéphane Richard. ASN fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics, du fait du caractère stratégique des câbles sous-marins, notamment pour le renseignement.

