Planète Croisière, spécialiste du grand voyage en croisière

L’agence française Planète Croisière propose, depuis plus de 15 ans, des expériences uniques en croisière, grâce à un service Premium et un suivi de dossier totalement personnalisé.

Spécialiste des grands voyages sur l’eau, l’agence propose notamment des croisières Tour du Monde et des croisières transatlantiques.

Croisière tour du monde

Un tour du monde en croisière, une expérience inoubliable.

Lors de ce voyage extraordinaire de 4 mois, les passagers ont la possibilité de découvrir jusqu’à 5 continents, plus de 30 pays et de nombreuses escales.

Il est également possible de réaliser des tronçons tour du monde, des segments bien précis et plus courts.

La compagnie MSC Croisières, entre autres, propose des croisières Tour du Monde, qui partent chaque année début janvier. Elle a d’ailleurs récemment ouvert les ventes pour son tour du monde 2023.

Le MSC Poesia partira de Marseille le 6 janvier pour effectuer la MSC World Cruise 2023 : un itinéraire de 119 jours et 53 escales à travers 33 pays différents !

L’agence Planète Croisière commercialise également d’autres compagnies qui réalisent des tours du monde en croisière : Cunard, Costa Croisières ou encore Oceania Cruises.

Croisière transatlantique

Une croisière transatlantique est l'occasion de vivre une traversée océanique mémorable, de Southampton à New York…

La compagnie la plus réputée pour ce grand voyage en croisière est la compagnie de luxe Cunard avec des navires de grande prestance au charme typiquement britannique comme le Queen Mary 2. Cunard est d’ailleurs la seule compagnie proposant une liaison régulière transatlantique depuis plus de 175 ans.

Il est également possible de réserver ce grand voyage maritime avec MSC Croisières, avec des croisières transatlantiques de positionnement : les navires quittent l’Europe à l’automne pour naviguer vers des destinations au climat plus clément et reviennent à l’été pour des itinéraires en Méditerranée.

Vous pourrez par exemple embarquer à bord du MSC Meraviglia pour une transatlantique de la Floride à Marseille.

Les passagers peuvent effectuer la croisière aller-retour en quinze jours, réaliser les deux traversées avec une escale longue à New York ou encore ne prendre qu’une seule traversée en croisière et réaliser le voyage retour par un autre moyen de locomotion.

Le savoir-faire des experts Planète Croisière

Grâce à son expertise dans les croisières grands voyages, Planète Croisière saura conseiller les croisiéristes, que ce soit pour une croisière Tour du Monde ou une croisière transatlantique.

Les experts croisières vous accompagnent en cherchant la meilleure cabine, vous orientent vers la meilleure assurance, vous aident pour les formalités, les Visas et se rendent à l’embarquement en apportant un sac avec des goodies comme un sac d’excursion, des gourdes, une casquette...

