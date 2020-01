Plastic Odyssey dévoile le futur design de son navire

Plastic Odyssey a dévoilé, jeudi, lors du salon ChangeNow, à Paris, la futur design de son navire. Les travaux de conception ont été réalisés par Sofresid, à Lorient. Une maquette a également été présentée.

Cette maquette sera également visible à Euromaritime, sur le stand de Sofresid. (© PLASTIC ODYSSEY)

« Sofresid Engineering est devenu partenaire et a réalisé la conception de la superstructure », explique Simon Bernard, CEO de Plastic Odyssey. « On a fini la phase de conception, avec les calculs de stabilité et de structure. C’est en cours de validation par les affaires maritimes ». Cependant, le choix du chantier pour les travaux n’a pas encore été arrêté. « On attend encore les derniers devis », a-t-il expliqué. L’ancien navire océanographique doit notamment être doté d’un pont casquette pour accueillir des machines de recyclage.

Plastic Odyssey a d’ailleurs inauguré mardi un « petit centre de test à Marseille », poursuit Simon Bernard : « On a fait un premier prototype de ce qu’on voudrait avoir à bord du bateau et aussi répliqué sur le terrain. Cela prend la forme de deux conteneurs 20 pieds dans lesquels on a les machines pour broyer le plastique, le laver, le sécher et ensuite des machines qui nous permettent de recycler le plastique pour en faire des matériaux de construction » ou des objets.

Un tour du monde

Débuté il y a plus de trois ans, à l’initiative d’une équipe d’ingénieurs et d’officiers de la marine marchande, le projet vise à promouvoir des technologies low-tech et open-source pour enrayer le déversement de déchets plastiques dans l’océan. Plastic Odyssey a acheté en octobre dernier le Victor Hensen, un ancien navire océanographique de 39 mètres de long, pour 9.4 de large. Présenté comme une « Calypso du plastique », il doit devenir un laboratoire itinérant pour le tri et le recyclage des déchets plastiques ou encore la création d’énergie par pyrolyse. Il accueillera notamment un laboratoire de R&D sur les technologies de recyclage des déchets plastiques et un showroom de la réduction du plastique.

Le Victor Hensen. (© PLASTIC ODYSSEY)