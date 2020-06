Plastic Odyssey prend V.Ships comme gestionnaire

Plastic Odyssey a décidé de confier son ship management à V.Ships France. « C’est une bonne nouvelle, ils vont reprendre la gestion technique et administrative du bateau. Cela professionnalise le projet et ça nous soulage beaucoup », indique à Mer et Marine Simon Bernard, l’un des confondateurs du projet environnemental. V.Ships France, basé à Nantes, gère déjà une dizaine de navires sous pavillon français et une dizaine d’autres sous pavillon étranger.

Par ailleurs, le navire est arrivé dimanche à Dunkerque, après une courte navigation depuis Boulogne-sur-Mer, où il était arrivé en novembre dernier après son rachat. L’ex-Victor Hensen pourrait entrer en chantier prochainement chez Damen. D’importants travaux, qui devraient durer plus de trois mois, doivent être menés sur cet ancien navire océanographique de 39 mètres de long, pour 9.4 de large, en particulier pour intégrer une superstructure à l’arrière. Le navire doit être équipé d’un pont casquette pour accueillir les technologies « low-tech » et open-source de recyclage du plastique et de création d’énergie par pyrolyse. Il faudra aussi réaliser des travaux de maintenance, notamment sur les machines, et repeindre le navire transformé en laboratoire flottant de solutions contre la pollution plastique.

Par ailleurs, le navire doit finir d’être désamianté. Une première phase a permis de décontaminer des locaux. Mais un travail de fond doit être mené lors du chantier par l’entreprise GDR Cherpin. Restera encore à refaire des aménagements.

Initialement prévu pour cet été, le départ du Plastic Odyssey pour une expédition autour du monde a été repoussé de quelques mois à mi-janvier 2021. La crise de la Covid n’avait pas permis de réaliser les travaux à temps. Le navire commencera par naviguer en Méditerranée en se rendant au Liban, en Egypte et en Tunisie.

