Plastic Odyssey va démarrer son tour du monde en janvier

Le chantier, actuellement en cours chez Damen Dunkerque, sera terminé en janvier. Le Plastic Odyssey, ex-Victor Hensen, navire-laboratoire dédié à la valorisation, la réduction et le recyclage des déchets plastiques, va donc pouvoir entamer son tour du monde.

Durant les premiers mois, il va d'abord effectuer un tour de France avec de nombreuses escales durant lesquelles des experts, des personnalités et le public seront invités à bord pour découvrir les outils embarqués et les solutions de lutte contre la pollution plastique. Pour définir les escales, l’équipe laissera les commandes du navire au public : un vote est organisé sur les réseaux sociaux avec les #POtour et #POchezMoi pour choisir la liste des villes dans lesquelles le navire s’arrêtera. Le détail des villes n’est pour l’instant pas connu mais le tour de France se terminera par l’arrivée à Marseille, son port d’attache. Le départ de la boucle en Méditerranée est donc prévu au début de l’été, avec pour premières destinations le Liban, l’Égypte, et la Tunisie.

