Plastique: partie et problème d'une mondialisation

A la fois conséquence et moteur de la croissance économique et de la mondialisation qui ont suivi la Seconde Guerre Mondiale; les plastiques font partie de notre quotidien. Multifonctionnels, pratiques, bon marché, ils ont, petit à petit, envahi notre quotidien. Issues de la carbochimie puis de la pétrochimie, les principales matières plastiques ont été inventées entre 1850 et 1950. Ils existent une centaine de familles de plastiques aux différentes propriétés mais pour beaucoup l’amélioration via des additifs toxiques rend difficile ou impossible le recyclage. Les plastiques englobent donc un ensemble de matériaux synthétiques fabriqués à partir d’hydrocarbures, Ils absorbent 14% du pétrole brut et 8% du gaz mondial. Le transport maritime est au cœur de la vie du plastique, hydrocarbures, produits chimiques de bases, granulés, produits finis et déchets finaux. Ce dernier point soulève de nombreuses questions à la fois économiques et environnementales sur la place du plastique dans le monde contemporain et sa pollution sur les océans.

