Plongée dans les archives : 1973, le méthanier Montana lancé à La Seyne

Nouvelle plongée dans les archives, aujourd’hui avec des photos de Jean-Louis Venne datant de septembre 1973. Il s’agit du lancement du Montana aux chantiers de Normed de La Seyne-sur-Mer. Long de 198.5 mètres pour une largeur de 26.55 et un tirant d’eau de plus de 10.9 mètres en charge, le Montana affiche un port en lourd de 27.235 tonnes et peut transporter 35.491 m3 de gaz liquéfié, GNL, GPL ou éthylène. Il est pour cela équipé de cinq cuves à membranes NO82 de la société française Gaztransport (devenue GTT après sa fusion avec Technigaz en 1994). Capable d’atteindre 18 nœuds, le navire est équipé de deux turbines à gaz Blohm&Voss pour une puissance de 23.000 cv.

Lancement du Montana aux chantiers de La Seyne en 1973 (© : JEAN-LOUIS VENNE)

