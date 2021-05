Plongée dans les archives : 1981, lancement du paquebot Atlantic à La Seyne

Après le méthanier Montana il y a deux semaines, nous revenons aujourd’hui sur un autre lancement intervenu aux anciens chantiers navals de La Seyne-sur-Mer, dans la rade de Toulon. Il s’agit de celui du paquebot Atlantic, photographié par Jean-Claude Bellonne le 9 janvier 1981, lors de sa mise à l’eau aux Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).

Commandé par la compagnie italienne Home Lines, ce navire de 204.8 mètres de long pour 27.3 mètres de large et plus de 35.000 GT de jauge est livré en avril 1982. Il débute sa carrière sur des croisières entre New York et les Bahamas. En 1988, lorsqu’Home Lines est racheté par Holland America Line, le paquebot est vendu à Premier Cruise Line, où il est renommé Starship Atlantic. Il change de nouveau de propriétaire en 1997, quand il est…