Plongée dans les archives : juillet 1982, le SNA Rubis en essais

Nouvelle plongée dans les archives grâce aux photos de Giorgio Arra. C’était il y a bientôt 39 ans, en juillet 1982. Le Rubis, premier sous-marin d’attaque français à propulsion nucléaire, évoluait en rade de Toulon dans le cadre de ses essais en mer. Comme les autres bateaux noirs de la Marine nationale, son numéro et son nom étaient alors peints en rouge sur le kiosque, ancienne pratique qui avait pour but de faciliter leur identification mais qui disparut quelques années plus tard par souci de discrétion.

Le Rubis en rade de Toulon en juillet 1982 (© GIORGIO ARRA)

