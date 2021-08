Plongée dans les archives : les anciens avisos Cdt Amyot d’Inville et Cdt de Pimodan

Aujourd’hui, nous revenons 60 ans en arrière grâce à ces photographies d’époque de Giorgio Arra. On y voit deux anciens avisos de la Marine nationale lors d’une escale à Brême, en Allemagne, vers 1962. Il s’agit des Cdt Amyot d’Inville et Cdt de Pimodan. Non pas les deux ex-avisos du type A69 mis en service en 1976 et 1978, dont les noms étaient d’ailleurs légèrement différents puisqu’ils s’appelaient Amyot d’Inville et Commandant de Pimodan, mais les deux derniers représentants de la longue série des avisos dragueurs de mines de 640/647 tonnes dont la construction avait été lancée en 1936 dans différents chantiers (Lorient, Nantes, Port-de-Bouc, Dunkerque).

