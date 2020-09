Plongée dans les archives : Berry, l'ancien cargo aux grandes oreilles

Ancien cargo construit en Allemagne, le Berry fut le premier véritable bâtiment collecteur de renseignements d'origine électromagnétique de la Marine nationale. Retour sur l'histoire de ce navire avec cette nouvelle plongée dans les archives photographiques de Jean-Claude Bellonne, Bernard Prézelin et Giorgio Arra.

Lancé en 1958 au chantier Roland Werft de Brême, ce navire de 86.7 mètres de long pour 11.6 mètres de large et un déplacement de près de 3000 tonnes en charge est d’abord armé pour le commerce sous le nom de Médoc par Worms & Compagnie. Puis, en 1964, il est racheté par l’Etat et versé à la marine française.

Le Berry en 1973 (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

La « Messmer Line » pour soutenir les essais nucléaires dans le Pacifique

Le Médoc fait partie de toute une série de navires marchands acquis pour les gigantesques besoins logistiques et opérationnels du centre d’expérimentation nucléaire du Pacifique. Après avoir réalisé en 1960 et 1961 ses premiers tirs atomiques aériens sur le site de Reggane, en Algérie (avec pour commencer l’essai Gerboise Bleue le 13 février 1960), la France poursuit avec des essais souterrains à In Ecker, au Sahara, entre 1961 et 1966. Puis, dans le sillage de l’indépendance de l’Algérie, les essais sont transférés en Polynésie française. Alors que les travaux débutent dès 1963 dans l’atoll de Mururoa, la construction puis l’exploitation du Centre d’essais du Pacifique, à l’autre bout de la planète, demande une logistique considérable, confiée à la Marine nationale. Celle-ci va mobiliser pendant plusieurs années le gros de sa flotte, y compris ses nouveaux porte-avions, les Clémenceau et Foch, fers de lance de la force Alfa de 1966 à 1968. Les bâtiments militaires ont notamment vocation à sécuriser les sites et leurs approches, en tenant à l’écart les yeux étrangers indiscrets, aussi bien soviétiques qu’américains.

Mais il faut des bateaux de charge, des pétroliers et des paquebots pour assurer, depuis la métropole, le transport des matériaux de construction, du matériel et des hommes, puis sur place assurer leur soutien et le ravitaillement des dizaines de navires militaires et civils qui y sont mobilisés. C’est ainsi qu’est créée ce que les marins français ont surnommé la « Messmer Line », du nom du ministre des Armées de l’époque, Pierre Messmer, qui occupe ce poste de 1960 à 1969 sous la présidence de Charles de Gaulle.

Le pétrolier-ravitailleur Isère (ex-Caltex Strasbourg) racheté en 1965 (© GIORGIO ARRA)

Une flotte de navires de commerce est donc acquise par l’Etat entre 1964 et 1966. En plus du Médoc, renommé Berry, c’est aussi le cas de son sistership l’Anjou (1958), qui était également exploité par Worms ou encore de l’Aunis (1956) de l’armement italien Scotto construit dans le même chantier en Allemagne. On peut aussi citer les caboteurs Saintonge et Guyenne (54 mètres, 990 tpc), les pétroliers Charente (un ancien norvégien de 179 mètres et 26.000 tpc), Isère et Verdon (navires de 170 mètres et 26.700 tpc qui appartenaient au groupe Caltex), ainsi que les ex-paquebots Maurienne et Moselle (146 mètres, 8000 tpc) des Chargeurs Réunis, ou encore les cargos-mixtes Médoc et Morvan (113 mètres, 5800 tpc) rachetés à la Compagnie des Transports Maritimes. Les paquebots et cargo-mixtes servent de bâtiments bases afin de loger les personnels mobilisés autour de la construction des infrastructures du centre polynésien sur plusieurs atolls. D’autres civils suivront, comme les petits pétroliers Papenoo et Punaruu, ex-tankers norvégiens de 83 mètres et 2900 tpc incorporés en 1969.

L'ancien cargo-mixte Morvan (© GIORGIO ARRA)

La marine française fait dans le même temps construire un certain nombre de bâtiments pour les besoins de la Direction des Centres d'Expérimentations Nucléaires (DIRCEN), qui finance ces bateaux. C’est le cas du transport de chalands de débarquement Orage (1968) qui assure des missions logistiques depuis la métropole. Récupéré inachevé à Lorient à la fin de la seconde guerre mondiale et finalement mis en service en 1956, le croiseur de Grasse est quant à lui converti de 1964 à 1966 en bâtiment de commandement du Groupe opérationnel des expérimentations nucléaires et affecté au Centre du Pacifique.

Super Frelon de la marine basé sur l'atoll d'Hao en 1970 (© JEAN-LOUIS VENNE)

Hao, ici en 1970, est l'un des atolls polynésiens aménagés pour les besoins du centre du Pacifique (© JEAN-LOUIS VENNE)

Pour mémoire, après de premiers tirs aériens en 1966 à Mururoa (en commençant par Aldébaran le 2 juillet), la France fait exploser le 24 août 1968 sa première bombe H à Fangataufa (essai Canopus). Débutent en 1974 les essais souterrains, un ultime tir étant réalisé le 27 janvier 1996 avant la fermeture définitive du Centre d’expérimentation.

Une fois celui-ci construit, la « Messmer Line » est progressivement démobilisée. Les paquebots sortent de flotte alors que les grands pétroliers sont conservés pour les besoins de ravitaillement à la mer des unités de combat jusqu’à la mise en service des ravitailleurs du type Durance. La Charente, dotée de moyens de commandement, sert de 1973 à 1983 de bâtiment amiral en océan Indien. L’Isère est également condamnée en 1983.

L'Aunis après sa conversion en bâtiment d'expérimentation (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Du côté des cargos, survivent l’Aunis, transformé entre 1972 et 1974 à Toulon pour expérimenter les sonars remorqués à grande immersion du projet Cormoran, pour lequel avait été précédemment employé (de 1967 à 1971) l’escorteur d’escadre Duperré avant sa refonte en bâtiment le lutte anti-sous-marine en 72-74. L’Aunis est finalement désarmé en 1981.

Le Duperré lorsqu'il expérimentait de nouveaux sonars remorqués (© GIORGIO ARRA)

Conversion en bâtiment de recherche électromagnétique

Quant au Berry, il est converti en « bâtiment d’essais et de mesure ». C’est en réalité le premier véritable bâtiment collecteur de renseignements d’origine électromagnétique de la flotte française. Celle-ci avait auparavant testé le concept sur quelques plateformes, dont l’ancien destroyer d’escorte USS Somali, transféré aux Forces françaises libres en 1944 et converti en 1956 en bâtiment expérimental, d'abord pour des équipements de lutte anti-sous-marine, dont des antennes remorquées. Il avait été renommé Arago en 1968 et fut désarmé en 1972, restitué aux Américains et coulé comme cible au large de Toulon.

L'Arago (ex-Somali) en 1971 (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

L'Arago (ex-Somali) en 1971 (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

L'Arago (ex-Somali) en 1971 (© GIORGIO ARRA)

Le Berry est hérissé d’antennes afin de procéder à l’interception, l’écoute et le décryptage de communications, tout en pouvant réaliser la goniométrie et l’étude des fréquences radars pour les besoins en identification des bâtiments émetteurs et les mesures de brouillage. Travaillant au profit du renseignement militaire, le bateau navigue beaucoup afin de collecter un maximum d’informations. Mais il est évidemment très discret, ses déplacements étant couverts par le secret défense, tout comme l’activité des deux avions de renseignement électronique DC-8 Sarigue mis en œuvre par l’armée de l’Air de 1977 à 2004.

Le Berry en 1976 (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Berry en 1976 (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Berry en 1982 (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Berry en 1982 (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Un remplaçant temporaire, le Bougainville

Le remplacement du Berry par un nouveau bâtiment est initialement prévu au début des années 90. Mais l’effondrement de l’URSS et les coupes sombres dans les budgets militaires occidentaux vont considérablement retarder ce programme. Une solution transitoire est trouvée avec la conversion du bâtiment de transport et de soutien (BTS) Bougainville, dernier navire financé par la DIRCEN.

Le Bougainville lors de ses essais en octobre 1987 (© BERNARD PREZELIN)

Entré en service en février 1988, le Bougainville était rentré en métropole après la fermeture du Centre du Pacifique. L’armée de Terre poussait pour qu’il soit basé à Lorient afin de permettre à ses troupes de marine stationnées dans le Grand Ouest de de disposer d’un petit transport de chalands de débarquement sur la façade atlantique afin de s'entrainer aux opérations amphibies. Mais il est finalement décidé de l’utiliser pour succéder au Berry en attendant la construction d’un navire neuf. La transformation débute à Lorient en décembre 1998. Le Bougainville est doté des équipements nécessaires à la fonction de MINREM (moyen interarmées de recherche électromagnétique), une partie prenant place dans le radier. Doté d’un nouveau mât bien plus haut que celui d’origine, le bâtiment reçoit différentes antennes, notamment un détecteur de radar ARBR-16 et un intercepteur de transmissions ARBG-2, ainsi que des moyens de communication par satellite. Certains matériels sont transférés depuis le Berry, qui rejoint Lorient et se met à couple du Bougainville.

Le Berry en 1999 (© BERNARD PREZELIN)

Le Berry à couple du Bougainville à Lorient en mai 1999 (© BERNARD PREZELIN)

Le Berry à Lorient juste avant son retrait du service en mai 1999 (© BERNARD PREZELIN)

Le Berry à couple du Bougainville à Lorient en mai 1999 (© BERNARD PREZELIN)

Le Bougainville en 2006 (© BERNARD PREZELIN)

Le Bougainville en 2006 (© BERNARD PREZELIN)

La transformation de l’ancien BTS est achevée à l’été 1999. Et sans doute accélérée suite à la dernière campagne du Berry, qui débute en janvier 1999 et l’emmène vers l’Afrique, le Brésil, le golfe du Mexique et jusqu’au Canada. A la fin de cette mission, le navire talonne autour de Saint-Pierre et Miquelon en avril 1999. Les dégâts sur la coque ne sont pas suffisamment sévères pour l’empêcher de rentrer en métropole. Mais il est clair que sa mise en retraite ne peut plus attendre. Officiellement, le Berry est retiré du service en mai 1999. Désarmé, il sert finalement de cible d’entrainement en juin 2001 et coulé au large des côtes bretonnes.

Sa succession est aujourd’hui assurée par le Dupuy de Lôme, qui a remplacé en 2005 le Bougainville. Ce dernier a été retiré du service en 2008 et attend à Toulon d’être envoyé dans un chantier de déconstruction.

- Voir notre reportage réalisé sur le Dupuy de Lôme au moment de sa livraison

Le Dupuy de Lôme (© MICHEL FLOCH)