Plus de 25 semi-rigides Sillinger 650 livrés à la Gendarmerie maritime

Petite correction et complément d’information par rapport à notre article d’hier sur les moyens nautiques des pelotons de sûreté maritime et portuaires (PSMP) de la Gendarmerie maritime. Si les embarcations de sûreté maritime et portuaire (ESMP) sont bien des semi-rigides de 9 mètres de la marque Zodiac Milpro, les embarcations à fond rigide (EFR) sont en revanche des modèles 650 Proraid de Sillinger. Le fabricant français, dont l’usine se situe sur la commune de Mer, dans le Loir-et-Cher, a livré plus de 25 de ces bateaux de 6.5 mètres à la Gendarmerie maritime depuis 2015. Ils équipent notamment les neuf PSMP couvrant les ports de Marseille-Fos, Le Havre, Dunkerque, Nantes Saint-Nazaire et Calais, ainsi que les bases navales de Toulon, Brest et Cherbourg. On les appelle chez les gendarmes « EFR », acronyme signifiant « embarcation à fond rigide ».

EFR de la Gendarmerie maritime (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

EFR de la Gendarmerie maritime (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

EFR de la Gendarmerie maritime (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Deux EFR évoluant dans la Loire (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

EFR de la Gendarmerie maritime (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

EFR de la Gendarmerie maritime (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)