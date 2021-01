P&O Cruises Australia va récupérer les paquebots Golden Princess et Star Princess

Les paquebots Golden Princess et Star Princess seront bien transférés cette année de Princess Cruises à P&O Cruises Australia, les deux compagnies appartenant pour mémoire au groupe Carnival. Le transfert doit être effectué au cours du premier semestre, le Golden Princess allant être rebaptisé Pacific Adventure et le Star Princess Pacific Encounter. Ils vont permettre à P&O Australia de retrouver de la capacité, la compagnie ne disposant plus que du Pacific Explorer après la cession en 2020 du Pacific Dawn (vendu à la casse) et Pacific Aria (repris par Seajets).

Sisterships du Grand Princess, livré en 1998 par les chantiers italiens Fincantieri, les Golden Princess et Star Princess sont entrés en service en 2001 et 2002. Ces paquebots de 290 mètres de long et de 109.000 GT de jauge peuvent accueillir 2600 passagers en base double (1300 cabines), servis par 1150 membres d’équipage.

