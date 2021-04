P&O : le Pride of Kent a percuté un voilier

Le ferry Pride of Kent de la compagnie P&O, assurant des liaisons entre Douvres et Calais, a percuté un voilier à une dizaine de milles de Calais, samedi 24 avril, à 3h51. Sous la violence du choc, le mât du Beta, un bateau de plaisance néerlandais, s'est brisé au-dessus des barres de flèches et l’un des trois équipiers a été blessé, tandis que le ferry a poursuivi sa route. Par chance, le voilier n’a pas eu de voie d’eau.

