P&O : Nouvelles vues des futurs ferries

P&O Ferries a officialisé les premières vues de ses futurs ferries amphidromes destinés à la ligne entre Douvres et Calais et commandés au chantier chinois Guangzhou Shipyard International. Conçus par le bureau d'architecture danois OSK-ShipTech, ces navires de 230 mètres seront les plus grands construits jusqu'ici pour la ligne. Représentant un investissement de 260 millions d'euros, ils seront livrés d'ici 2023, le contrat comprenant une option pour deux unités supplémentaires livrables d'ici 2024.

Ce design amphidrome reprend en fait le concept des bacs ou d’un certain nombre de petits ferries affectés à des lignes côtières. Mais, en raison de leur longueur, une seule passerelle au centre n’était pas envisageable. Il y en aura donc deux, le commandant et les officiers passant tout simplement de l’une à l’autre selon le sens de traversée. Cela permettra d’éviter les manœuvres portuaires, les navires n’ayant pas besoin de se retourner pour partir en sens inverse. Il en résultera un gain de temps et des économies de carburant, évalués à 7 minutes (sur une traversée d’1H30) et une tonne de combustible.

(© P&O FERRIES)

(© P&O FERRIES)

Les futurs ferries de P&O seront équipés de deux ensembles propulsifs pour chaque extrémité, avec chacun des moteurs diesels et deux propulseurs azimutaux principaux. Grâce à cette nouvelle architecture, mais aussi un système de récupération de la chaleur des moteurs et un parc de batteries rechargeables à chaque escale, la compagnie entend réduire de 40% la consommation de ces navires par rapport à ceux actuellement en service.

En termes de capacités, ces ferries, qui seront donc les plus grands jamais exploités sur le Détroit, auront 2800 mètres linéaires de garages pour le fret sur deux ponts principaux et pourront accueillir 200 voitures sur le pont supérieur. Ils pourront transporter 1500 passagers. Ces bateaux d’un nouveau genre devraient succéder aux plus vieilles unités de P&O Ferries exploitées sur la ligne Calais-Douvres, à commencer par les Pride of Canterbury (1991), Pride of Kent (1992) et Pride of Burgundy (1993).