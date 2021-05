P&O réaligne le Pride of Burgundy à Calais

Et de cinq. P&O Ferries a annoncé le retour, au mois de juin, de son navire Pride of Burgundy et de sa capacité de 120 camions sur la ligne entre Calais et Douvres. Le ferry avait été désarmé en avril 2020 suite à la crise sanitaire, en compagnie du Pride of Canterbury. Ce dernier était revenu en flotte en septembre dernier. Il avait rejoint les Spirit of Britain, Spirit of France et Pride of Kent sur le détroit. Pour mémoire, la crise sanitaire a frappé de plein fouet la…