P&O remet un quatrième ferry sur la rotation entre Douvres et Calais

P&O Ferries va remettre en ligne le Pride of Canterbury sur la ligne entre Douvres et Calais pour faire face à une croissance du trafic fret. Depuis avril dernier et en raison de la crise sanitaire, la compagnie avait désarmé les Pride of Burgundy et Pride of Canterbury dans le port écossais de Leith. Le Pride of Canterbury va donc rejoindre les Spirit of Britain, Spirit of France et Pride of Kent sur le détroit. Pour mémoire, la crise sanitaire a frappé de plein fouet la compagnie britannique, qui avait mis près de 1100 personnes au chômage technique en avril dernier.

En tout début d'année, P&O Ferries a commandé deux unités neuves pour le service du détroit aux chantiers Guangzhou Shipyard International. Conçus par le bureau d'architecture danois OSK-ShipTech, ces navires de 230 mètres seront les plus grands construits jusqu'ici pour cette ligne. Représentant un investissement de 260 millions d'euros, ils seront livrés d'ici 2023 et seront amenés à remplacer les trois "Pride".

