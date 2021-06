Pollution : le Cedre sollicité aux quatre coins du monde

Spécialisé dans la prévention et la lutte contre les pollutions de l’eau, le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE), basé à Brest, est actuellement déployé au Sri-Lanka ou en Corse, mais travaille aussi autour de l’huile échappée en baie de Saint-Brieuc…



Le Cedre est né en 1979, de la catastrophe de l’Amoco Cadiz, pétrolier qui s’échoue un an plus tôt sur les côtes bretonnes. Politiques, pétroliers et services étatiques imaginent une structure capable d’anticiper le risque et d’aider à mieux traiter les pollutions. À Brest, l’équipe est aujourd’hui composée d’une cinquantaine de personnes capables d’évaluer les moyens à mettre en œuvre pour traiter une pollution. La prévention des risques fait également partie de son large champ d’action. L’expertise du Cedre est aussi mise à disposition du privé : un certain nombre d’industriels, à l’image du pétrolier Total, s’appuient sur …