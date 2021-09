Polynésie : double mission d’évaluation, de sécurisation et de dépollution d’épaves de palangriers chinois

Deux missions d’évaluation, de sécurisation et de dépollution des épaves des palangriers échoués sur les atolls d’Anuanurunga et d’Arutua ont respectivement été menées les mercredi 25 et jeudi 26 août par des bâtiments de la Marine Nationale. Ordonnées sous l’égide du haut-commissaire, Dominique SORAIN, représentant de l’État en mer, ces missions ont été conduites par le commandant de zone maritime, le contre-amiral REY.

