Ponant : l’affrètement au Qatar reporté à l'année prochaine

Mauvaise nouvelle pour la compagnie de croisière française Ponant. Après avoir été contraint d’abandonner plus tôt ce mois-ci la nouvelle saison du Lapérouse en Nouvelle-Zélande, l’armateur doit maintenant faire une croix sur l’affrètement du Champlain qui devait être exploité durant sept semaines au Qatar à compter du 30 mars. La faute à la crise sanitaire. L’opération, qui constitue une première, n’est cependant pas abandonnée puisque les affréteurs, Qatar Airways Holidays et Discover Qatar, ont décidé de reporter ces croisières le long des côtes qataries en 2022. « Le report de cette série de croisières est une décision proactive pour faire face aux circonstances qui continuent d'évoluer de la réponse mondiale au COVID-19 et pour soutenir les efforts de protection de la communauté locale », explique Qatar Airways, dont le directeur général, Akbar al Baker, précise que « malgré la popularité et la forte demande de cette croisière côtière de luxe au Qatar, qui a été conçue avec toutes les mesures de protection nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des clients et de l’équipage, nous devons nous adapter à l'évolution des circonstances et reporter à regret les départs prévus ».

Tous les navires de Ponant sont aujourd’hui à l’arrêt, la compagnie espérant pouvoir reprendre son activité d’ici l’été.

