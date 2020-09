Ponant : Le Bellot a rejoint Marseille

En provenance de Reykjavik, d’où il était parti le 5 septembre, Le Bellot est arrivé à Marseille vendredi dernier, réalisant ainsi sa première visite dans la cité phocéenne, où se trouve le siège de Ponant.

Le Bellot arrivant à Marseille le 18 septembre (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Cinquième et avant dernier navire d’expédition de la classe Explorer, Le Bellot, livré en mars dernier par le chantier Vard de Søviknes, est d’abord resté de longues semaines à quai en Norvège en raison de la crise sanitaire. Puis ce navire de 131 mètres et 92 cabines a fait partie cet été des unités de Ponant ayant repris leur activité, effectuant quelques croisières entre juillet et août en Islande. Il doit selon le site de la compagnie réaliser une croisière au départ de Nice du 30 septembre au 7 octobre, avec des escales prévues en Corse, en Italie et à Malte. Puis il poursuivra un programme méditerranéen cet automne avant, normalement, de rejoindre la Nouvelle-Zélande pour une saison en Océanie sensée débuter en janvier prochain.

Alors que Le Boréal, parti du Spitzberg, vient de franchir le passage du nord-est, devenant le premier navire de croisière français à emprunter cette route au nord de la Russie, seuls quatre autres navires de Ponant ont une programmation pour septembre : Le Champlain en Croatie, le Paul Gauguin en Polynésie (où il est exploité à l’année), Le Lyrial au départ de Nice vers la Corse et Le Jacques Cartier sur la côte atlantique française au départ de Bordeaux. Pour octobre, Le Champlain doit se repositionner en Grèce, le Jacques Cartier en Méditerranée et Le Lyrial poursuivra ses tours de l’île de Beauté.

Les autres navires de la compagnie, qui en compte douze, sont immobilisés faute d’activité, à l’exception du voilier Le Ponant, toujours en cours de rénovation en Italie.

