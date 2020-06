Ponant : Le Bougainville est arrivé à Bordeaux

C’était le dernier navire de Ponant en service avant l’arrêt mondial des croisières à ne pas avoir encore rejoint les eaux françaises. En provenance des Seychelles et après un long transit via le cap de Bonne Espérance, Le Bougainville est arrivé hier à Bordeaux, où son armateur compte le baser cet été pour des croisières le long des côtes françaises.

Troisième des six nouveaux navires d’expédition de Ponant, Le Bougainville est entré en service en 2019, tout comme la quatrième unité de cette série, Le Dumont d’Urville. Ils ont suivi Le Lapérouse et Le Champlain, entrés en flotte en 2018. Deux autres vont s’y ajouter cette année : Le Bellot, livré en mars et qui est toujours en attente en Norvège, où Le Jacques Cartier doit être livré ces jours-ci.

Réalisés par Vard, qui a produit leur coque dans son chantier roumain de Tulcea avant de les achever dans l’un de sites norvégiens, celui de Søviknes, ces navires de 131 mètres de long pour 18 de large affichent une jauge de 10.038 GT. Ils comptent 92 cabines, toutes dotées d'un balcon.

