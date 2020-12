Ponant : Le Champlain affrété au Qatar

Alors que la flotte de Ponant est jusqu’à nouvel ordre à l’arrêt en raison de la crise sanitaire, Le Champlain, l’un des six navires de la classe Explorer de la compagnie française, va être affrété durant sept semaines (49 nuits), à partir d’avril 2021, pour être exploité dans le golfe arabo-persique. C’est ce qu’a annoncé Discover Qatar, la filiale réceptive du groupe Qatar Airways, qui organise là sa première série de croisières d’expédition le long des côtes qataries. L’un des temps forts de ce voyage sera l’observation des requins-baleines, qui viennent par centaines d’avril à septembre, au cours de leur migration annuelle vers la région, et se regroupent pour se nourrir dans la zone pétrolière d'Al Shaheen.

Le Champlain (© : FABIEN MONTREUIL)

Le Champlain est le premier sistership du Lapérouse, premier des six navres d’expédition de la classe Explorer. Tous deux ont été livrés en 2018 par les chantiers norvégiens Vard. On suivi en 2019 Le Bougainville et Le Dumont d’Urville, puis cette année Le Bellot et Le Jacques Cartier.

Ces navires mesurent 131 mètres de long pour 18 mètres de large et affichent une jauge de 10.038 GT. Ils comptent 92 cabines, toutes dotées d'un balcon.

