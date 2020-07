Ponant : Le Jacques Cartier accueille ses premiers passagers à Saint-Malo

Fraîchement livré par les chantiers norvégiens Vard, le nouveau navire de Ponant a rejoint Saint-Malo, où il a accueilli samedi 18 juillet ses premiers passagers. Ils étaient un peu moins de 70, pour un navire disposant de 92 cabines. Le Jacques Cartier est exploité sur l'une des croisières proposées cet été par la compagnie le long des côtes françaises. Des itinéraires débutés le 11 juillet et qui, malgré une campagne de communication tous azimuts, ne rencontrent pas pour le moment le succès espéré. Ainsi, faute de passagers, Le Dumont d’Urville (92 cabines), après un premier voyage avec moins de 30 passagers à bord, n’est pas reparti du Havre samedi pour une seconde croisière en Manche. Le départ du 25 juillet a été également annulé afin de grouper les passagers ayant réservé cet itinéraire sur celui du 1er août. A Marseille, la seconde croisière de L’Austral (132 cabines) est aussi tombée à l’eau, le navire ne quittant pas comme prévu ce week-end la cité phocéenne, où il est resté à quai. A Bordeaux, Le Bougainville, qui a accueilli du 11 au 18 juillet une cinquantaine de clients, n’est pas parti samedi mais a quand même repris la mer dimanche pour naviguer le long de la côte atlantique alors que Le Lyrial (122 cabines) a bien quitté Nice pour son second tour de Corse. A Saint-Malo, Le Jacques Cartier a remplacé Le Champlain qui avait réalisé la première croisière le 11 juillet et fait maintenant route vers la Méditerranée.

Le Jacques Cartier à Saint-Malo dimanche (© FABIEN MONTREUIL)

Sixième et dernier navire d'expédition de la classe Explorer, Le Jacques Cartier a comme ses aînés vu sa coque produite par le chantier Vard de Tulcea, en Roumanie, avant d’être achevé par un autre site du constructeur à Søviknes, en Norvège. C’est là qu’il a été livré à la compagnie française le 10 juillet.

Ces navires de 131 mètres de long pour 18 mètres de large affichent une jauge de 10.038 GT et peuvent accueillir 184 passagers.

Le Jacques Cartier a rejoint Le Lapérouse et Le Champlain, livrés en 2018, puis Le Bougainville et Le Dumont d’Urville, entrés en flotte en 2019, et enfin Le Bellot que Ponant a réceptionné en mars dernier.

