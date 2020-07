Ponant prend livraison du dernier Explorer

La compagnie française Ponant a réceptionné, ce 10 juillet, son sixième et dernier navire d'expédition de la classe Explorer. Le Jacques Cartier, c'est son nom (il devait initialement s'appeler Le Surville), a été livré par le chantier Vard de Søviknes, en Norvège.

Ce dernier avait livré en 2018 Le Lapérouse et Le Champlain, puis en 2019 Le Bougainville et Le Dumont d’Urville, et en mars dernier Le Bellot.

Immatriculés comme toute la flotte de Ponant sous pavillon français, au registre de Wallis et Futuna, ces navires de 131 mètres de long pour 18 mètres de large affichent une jauge de 10.038 GT. Ils comptent 92 cabines, toutes dotées d'un balcon.

Le Jacques Cartier porte à 11 le nombre de navires de Ponant, auxquels il faut ajouter le Paul Gauguin de sa filiale PGC, pour laquelle deux unités dérivées des Explorer doivent normalement être construites.

La flotte va en attendant s'enrichir à partir de 2021 d'une treizième unité, Le Commandant Charcot, en achèvement à flot à Søviknes et qui est attendu prochainement à Saint-Nazaire, où il va passer en cale sèche pour recevoir ses propulseurs avant de remonter en Norvège poursuivre son armement. Premier navire brise-glace de l'industrie de la croisière, ce bateau de 150 mètres de long pour 28 mètres de large affichera une jauge d’environ 30.000 GT et comptera 135 cabines.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.