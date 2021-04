Pors Moro : Remise à l'eau du canot SNSM du Conquet

Après six mois de refonte complète au chantier Pors Moro de Pont-l’Abbé, la vedette SNSM du Conquet « La Louve » s’apprête à retrouver son élément. Elle devrait être à nouveau opérationnelle, samedi prochain.

Six mois de chantier, de mi-octobre à mi-avril, et la mobilisation à temps plein d’une équipe de huit personnes ont été nécessaires pour effectuer la refonte complète de ce canot tous temps de 15 mètres de long construit en 2005 au chantier Bernard à Locmiquélic (56).

« On a conservé la peau du bateau et on l’a entièrement sondé pour vérifier l’état du composite », décrit Arnaud Pennarun, le patron du chantier pont-l’abbiste. « Tout a été démonté, révisé ou remplacé. On n’a rien gardé à part peut-être le guindeau qui était récent. On a une technique de fonctionnement un peu comme dans l’armée ou l’aéronautique. On anticipe les pannes plutôt que de faire les réparations », poursuit ce dernier. Jusqu’aux moteurs qui ont été changés car les pièces à remplacer auraient demandé un délai trop long pour un bateau, nécessitant d’être opérationnel le plus rapidement possible.

« On a la chance d’avoir des ports de…