Port Community System : Hervé Cornède présente les évolutions de la société Soget

Depuis son arrivée à la direction générale de la société havraise Soget il y a deux ans, Hervé Cornède a continué le travail entrepris par ses prédécesseurs, à savoir la mise en place de S)One, le PCS (Port Community System) de Soget sur l’axe Seine. Un article et des vidéos d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

C’est pour la première fois un système mis sur un corridor. Jusqu’alors, les PCS se cantonnaient au périmètre d’un port. Ce système est aussi installé sur les autres bases que gère la Soget comme Caen, Nantes Saint-Nazaire ou encore la Guadeloupe.

La Soget a travaillé depuis de nombreuses années sur l’exportation de son PCS vers d’autres continents. Hervé Cornède explique la mise en place en Jamaïque sur les ports, les aéroports et les ports secondaires de l’île caribéenne de S)One. En Afrique, la Soget intervient dans plusieurs pays et notamment en RDC où elle a installé un Guichet unique du commerce extérieur, dont le rôle est plus vaste que le simple PCS en s’adressant à tous les points frontières du pays. Implanté depuis plusieurs années dans le port de Cotonou, au Bénin, la Soget est en période de maintenance de son système avant que le gouvernement prenne la décision de la gestion du PCS.

Enfin, en développant en France et à l’international des systèmes informatiques, Hervé Cornède expose sa vision de la digitalisation dans le monde portuaire et maritime de demain.