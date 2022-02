Port de Bayonne : des hausses en 2021 et un optimisme général pour 2022

Le port de Bayonne a terminé 2021 sur une hausse de son trafic de 6,7%. Une croissance tirée par la sidérurgie quand le maïs a perdu des volumes. Le port et le secteur privé investissent dans les installations du port pour pérenniser les trafics actuels et trouver de nouveaux débouchés. Un article de la rédaction de Ports et Corridors.

Le port de Bayonne fait un peu exception en France. En 2020, le port basque a affiché une croissance de 5,8% quand les autres ports enregistraient des baisses de trafic. En 2021, la hausse a continué avec une progression de 6,7% tirée par la filière sidérurgique.

Une croissance tirée par la sidérurgie

…