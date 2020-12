Port de Concarneau : Carenco prend la suite de la CCI

La Région Bretagne a dévoilé le nom du nouveau concessionnaire du port de Concarneau pour sa partie construction et réparation navale. C’est l’offre de Carenco qui a été retenue et acceptée par la Commission permanente de la Région réunie, ce lundi, à Rennes. À compter du 1er janvier 2021, cette société prendra officiellement la suite de la CCIMBO (Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest).

Au vu des caractéristiques du port de Concarneau, la Région, propriétaire de la partie concernée depuis janvier 2017, avait bâti un cahier des charges « exigeant » sur lequel elle s’était appuyée pour analyser les offres. Au final, une seule candidature avait été déposée. Il aura fallu près d’un an de négociations avant de valider le dossier. Une année qui a permis « d’aboutir à une offre qui tient compte des priorités tant en matière…