Port de Marseille : Jean-François Suhas élu président du Conseil de développement

Vendredi 10 janvier 2020, Jean-François Suhas a été élu président du conseil de développement du port de Marseille Fos pour 5 ans. Il succède à Marc Reverchon.

Jean-François Suhas est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime. Il est pilote du port de Marseille Fos depuis 20 ans. Membre élu de la CCI Marseille Provence, il participe activement à la promotion des activités du port de Marseille Fos, notamment de l'activité croisière. Jean-François Suhas est président du Club de la Croisière Marseille Provence depuis 2015. Il est élu président du conseil de développement du port de Marseille Fos en janvier 2020.

« C'est un honneur de succéder à Marc Reverchon à la présidence du conseil de développement du port de Marseille Fos. C'est aussi un grand défi dans ces temps mouvementés terriblement pénalisants pour notre place portuaire et notre économie. Le port de Marseille Fos génère plus de 41 000 emplois sur notre territoire. Il est un moteur essentiel au développement économique local. Mon ambition en tant que président est évidemment de développer les activités du Port mais plus encore de répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux et réussir les transitions indispensables » déclare Jean-François Suhas, président du Conseil de développement du port de Marseille Fos.

Le Conseil de développement, instance de gouvernance du port de Marseille Fos

Le Port de Marseille Fos est un établissement public de l'Etat. A ce titre, il est sous la tutelle de La Direction générale des infrastructures des transports et de la mer (DGITM) au sein du Ministère de la transition écologique et solidaire. La réforme portuaire de 2008 a modernisé la gouvernance des grands ports maritimes avec la mise en place d'un directoire, d'un conseil de surveillance et d'un conseil de développement.

Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement. Il met en œuvre le projet stratégique. Il est présidé par Hervé Martel.

Le Conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques du Port et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est présidé par Jean-Marc Forneri.

Le Conseil de développement est obligatoirement consulté sur le projet stratégique et sur la politique tarifaire du Port. Par ailleurs, il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil de surveillance.

Au cours de sa séance d'installation du vendredi 10 janvier 2020, le Conseil de développement a élu Jean-François SUHAS, Président et Mathieu STORTZ, directeur des terminaux méthaniers de Fos Vice-Président. Au cours de cette séance, a également été portée à la connaissance des membres, la décision de M. le Préfet de nommer Jacques TRUAU, membre honoraire du Conseil de développement.

Communiqué du port de Marseille-Fos, 16/01/20