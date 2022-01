Port de Sète : un record de volume atteint

Les volumes traités au port de Sète ont atteint 4,8 millions de tonnes en 2021. Un record pour le port du Languedoc. Le roulier et le clinker ont tiré cette progression quand les véhicules neufs et le bétail ont enregistré des baisses. Dans ce contexte, le port de Sète Sud de France continue sa stratégie vers les modes de transport terrestres massifiés. Un article de la rédaction de Ports et Corridors

