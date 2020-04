Port de Strasbourg : un nouvel opérateur pour Lauterbourg

Le Port autonome de Strasbourg (PAS) a choisi un nouvel opérateur pour exploiter le terminal multimodal de Lauterbourg : la société LAUTERBOURG RHINE TERMINAL SAS a remporté l’appel d’offres lancé le 18 décembre 2018.

LAUTERBOURG RHINE TERMINAL : UN EXPERT DE LA LOGISTIQUE MULTIMODALE

La société LAUTERBOURG RHINE TERMINAL SAS a été créée en février 2020 spécialement pour exploiter le terminal multimodal. Le contrat est d’une durée initiale de 5 ans et prévoit des options de renouvellement pouvant aller jusqu’à 15 ans en fonction des investissements réalisés. Elle associe différentes expertises françaises et allemandes du secteur : Paris Terminal est une société spécialisée dans la manutention portuaire, fluviale, ferroviaire, routière et le premier opérateur national de transport intérieur avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine ; la Compagnie Fluviale de Transport est une filiale du groupe Sogestran, leader français du transport fluvial et maritime avec une flotte de plus de 200 unités ; Haeger & Schmidt offre des solutions trimodales autour du conteneur en intégrant services réguliers et terminaux le long du Rhin, ainsi que des services globaux pour des colis lourds ; le Port autonome de Strasbourg, deuxième port fluvial de France, a souhaité s’associer dans le développement du troisième terminal multimodal de son territoire.

UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES POUR UN TRANSPORT DE MARCHANDISES PLUS DURABLE

LAUTERBOURG RHINE TERMINAL exploitera le terminal multimodal de Lauterbourg à compter de septembre 2020. Elle offrira, sur ce terminal de 6 hectares, des services de manutention de conteneurs par le fleuve grâce à un portique pouvant traiter jusqu’à 29 conteneurs par heure, le ferroviaire grâce aux deux fois 400 mètres de voies ferrées, et la route grâce aux 2 reachstackers. La capacité de manutention trimodale du terminal est de 80 000 EVP par an. LAUTERBOURG RHINE TERMINAL offrira également des services de manutention pour les colis lourds grâce à un portique pouvant soulever jusqu’à 200 tonnes et une rampe Ro/Ro.

Jean-Louis JÉRÔME, le Directeur général du PAS, a indiqué : « Nous avons choisi Lauterbourg Rhine Terminal comme futur exploitant du terminal multimodal de Lauterbourg, car c’est une alliance unique de compétences de pointe dans la logistique multimodale qui saura répondre aux défis d’un terminal dont l’hinterland est à cheval sur la France et l’Allemagne. Le PAS s’associe à cette société, car elle va concourir à l’objectif de report modal porté par le PAS en bonne complémentarité avec l’offre multimodale existante sur d’autres sites du PAS, en particulier à Strasbourg ».

Jean-François DALAISE, Président de Paris Terminal, « Depuis plus de 25 ans, sur la Seine principalement, Paris Terminal reste fidèle à sa mission première de promotion du report modal et du transport massifié en général. Présent sur la Seine et la Marne en de nombreux terminaux stratégiques pour l’économie francilienne, également implantée sur l’Oise en anticipation de la mise en service de la future liaison fluviale européenne Seine-Escaut, PTSA est devenue le principal manutentionnaire des port fluviaux français. Poursuivant notre développement, nous avons souhaité nous unir à des acteurs majeurs du transport multimodal avec l’appui du Port autonome de Strasbourg pour amener notre expertise et développer des services performants pour les différents acteurs de la chaîne logistique Rhénane. Le site idéalement connecté par ces 3 modes : routier, ferroviaire et fluvial, confèrera à la zone d’activité R3FLEX un avantage compétitif déterminant. Nous sommes convaincus que la plateforme multimodale de Lauterbourg représentera pour les années à venir un maillon essentiel de la croissance de nos clients locaux et transnationaux ».

Pour Pascal GIRARDET, Président-Directeur Général de CFT, « le terminal de Lauterbourg est idéalement situé entre les métropoles de Strasbourg et Karlsruhe. Notre groupe s’y implante en parfaite coopération avec les partenaires de Lauterbourg Rhine Terminal et nous y développerons des services “Très Haute Performance“ sur le plan technique comme sur le plan nautique dans le domaine des colis lourds et du transport multimodal. Des services innovants, fiables, respectueux de notre environnement, mais avant tout des services qui répondent aux besoins des entreprises locales ». « Le terminal de Lauterbourg est un développement stratégique de notre portefeuille dans la région du Rhin Supérieur » a rajouté Heiko BRÜCKNER, Directeur Général de Haeger & Schmidt Logistics GmbH. « Avec notre ligne fluviale comme avec le service ferroviaire “Alsace-Rotterdam-Express“, nous proposons déjà plusieurs escales par semaine à notre terminal ETK à Kehl ainsi que les terminaux RET à Strasbourg. Lauterbourg nous ouvre des opportunités efficaces de proposer des services multimodaux à nos clients dans des zones plus au nord, des deux côtés du Rhin. En plus de la manutention de conteneurs, nous souhaitons également développer les colis lourds à Lauterbourg, les deux compétences clefs de notre entreprise ».

Communiqué du PAS