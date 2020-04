Port Everglades : les Zaandam et Rotterdam autorisés à accoster

Après de difficiles négociations et l'intervention sans doute cruciale de Donald Trump, les paquebots Zaandam et Rotterdam ont enfin obtenu, hier, l’autorisation d’accoster à Port Everglades, le port de Fort Lauderdale, en Floride. Les deux navires de la compagnie Holland America Line sont désormais à quai. Les premiers débarquements devaient débuter cette nuit, avec pour commencer les passagers ne présentant pas de symptômes du coronavirus. Après un examen médical, ils seront autorisés à partir. Des transferts sécurisés en bus sont notamment prévus vers l’aéroport de Miami pour assurer leur rapatriement via notamment des vols affrétés par la compagnie. Pour l’instant, les malades et passagers souffrant de symptômes restent à bord, sous la vigilance des équipes médicales des deux navires, en attendant qu’une procédure d’évacuation soit actée avec les autorités américaines. Quant aux membres d'équipage malades, ils ne seraient pas autorisés à débarquer à Port Everglades.

Selon un dernier décompte (les chiffres donnés ont changé à plusieurs reprises ces derniers jours), il y a 442 passagers et 603 membres d’équipage sur le Zaandam, le Rotterdam embarquant quant à lui 808 passagers et 583 membres d’équipage.

En tout, 107 passagers (dont 90 sur le Zaandam où l’épidémie s’est déclarée le 22 mars) ont présenté des symptômes, de même que 143 membres d’équipage (tous sur le Zaandam). Jusqu’ici, la mort de quatre personnes a été rapportée.

Parmi les passagers, il y a notamment plus de 300 Américains et un groupe de 105 Français.

