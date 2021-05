Charles de Gaulle : déjà 20 ans de service

Le 18 mai 2001 était prononcée l’admission au service actif du Charles de Gaulle, premier porte-avions français à propulsion nucléaire et qui est toujours, 20 ans après, le seul au monde en dehors de ses homologues de l’US Navy. Prouesse technologique, notamment en termes de compacité (selon les anciens les Américains ne pensaient d’ailleurs pas que les Français pourraient y parvenir), le bâtiment a vu le jour à Brest, où sa construction a débuté en novembre 1986. Long de seulement 261.5 mètres pour une largeur de 64 mètres au niveau du pont d’envol et 31.5 à la flottaison, il présente un déplacement lège de 37.000 tonnes, qui atteint 42.500 tonnes à pleine charge après sa rénovation de2007/2008 (40.600 tpc à l’origine). C’est le gabarit maximal que peut produire l’ancien arsenal de Brest dans ses formes de construction de Laninon. Ce qui oblige les ingénieurs à déployer des trésors d’ingéniosité pour faire entrer dans cet espace réduit deux chaufferie nucléaires, de quoi embarquer et soutenir 40 aéronefs, le tout avec près de 2000 marins à bord. Il en résulte certains compromis, le plus important étant l’impossibilité d’effectuer simultanément des catapultages et appontages, la catapulte avant débordant sur la piste oblique. Il est également décidé de placer l’îlot très en avant de manière à libérer de l’espace sur l’arrière afin de privilégier le…