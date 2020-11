Ports de France : Jean-Pierre Chalus élu président

Le 5 novembre, Jean-Pierre Chalus a été élu à la présidence de Ports de France. Il sera assisté de deux vice-présidents, Mériadec Le Mouillour, directeur général de la CCI de Bretagne ouest et Stéphane Raison, actuel président du directoire du GPM de Dunkerque.

Succédant à Hervé Martel, Jean-Pierre Chalus, président du directoire du Grand port maritime de la Guadeloupe, a été élu à la présidence de Ports de France le 5 novembre. Avant d’occuper ce poste dans le port antillais, il a été délégué général de l’Union des Ports de France. Auparavant, il a été président du directoire du GPM de Nantes Saint-Nazaire et de celui de La Rochelle.

Dans son communiqué, Ports de France souligne l’action menée par Hervé Martel. L’actuel président du directoire du GPM de Marseille a mené une action pendant six ans pour la reconquête des ports. « Il a confirmé la volonté commune des ports français de gagner en efficacité, en visibilité et d'être particulièrement attentifs à leurs clients, tout en portant une grande attention au dialogue social et en veillant aux intérêts des places portuaires françaises au niveau européen », indique Ports de France.

« Connaissant précisément les sujets traités par l’Union des Ports de France, je sais que nous ne manquerons pas de travail et que la feuille de route 2021 sera dense en gestion de projets et actualités pour les ports français », a indiqué Jean-Pierre Chalus. Le nouveau président sera assisté par deux vice-présidents. Il s’agit de Mériadec Le Mouillour, directeur général de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest et de Stéphane Raison, président du Directoire du Grand port maritime de Dunkerque.