Pouces-pieds : la pêche de tous les dangers dans le Pays bigouden

Deux drames ont endeuillé le Pays bigouden cette année. Deux hommes ont perdu la vie à Penmarc’h en allant chercher des pouces-pieds. Décryptage d’une pêche particulièrement dangereuse.

Des pouces-pieds ? La plupart des Bigoudens n’en ont jamais mangés et peut-être même jamais vus. Et pour cause, il n’existe pas de marché local et le produit à l’apparence peu banale (un bec blanc au bout d’un tuyau noir) n’est pas travaillé dans la restauration. Sans compter que sa pêche est dangereuse. Dangereuse ? C’est peu de le dire.…