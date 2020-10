Pourquoi tant de Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc ?

Grâce à l’encadrement de la pêche, à la covid et au climat, il n’y aura jamais eu autant de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc ! Explications avec Spyros Fifas, le chercheur à Ifremer qui a mené une campagne halieutique sur le navire océanographique Thalia.

Plus 50 % de Saint-Jacques en un an, est-ce un record historique ?

Une biomasse tous âges confondus à 68 000 tonnes, c’est exceptionnel. On a pulvérisé les records ! Nous avons mené notre campagne d’évaluation, entre le 2 et le 6 septembre, en baie de Saint-Brieuc, sur le plus grand gisement breton de Saint-Jacques. Afin de bien comptabiliser les petites coquilles, nous avons utilisé une drague équipée d’un volet afin que les dents s’enfoncent mieux dans les sédiments et nous avons choisi des anneaux de 50 mm, beaucoup plus étroits que ceux des pêcheurs (97 mm). Cette année, nous avons constaté qu’il y a beaucoup de Saint-Jacques adultes et aussi beaucoup de petites. Elles arriveront à la taille adulte en 2022 et 2023.

Que pourront prélever les pêcheurs sans affaiblir le gisement ?

La biomasse exploitable (animaux atteignant la taille réglementaire de 102 mm) est supérieure à 37 000 tonnes. Soit quasiment 50 % de plus par rapport aux deux dernières années, déjà excellentes. Au cours de la saison, les coquilles vont grandir et nous évaluons à 49 800 tonnes, le volume qui pourra être pêché pendant la saison 2020-2021.

C’est aux pêcheurs de fixer les règles de la saison qui s’est ouverte lundi pour le banc secondaire, la Rance et sur le gisement du large à Morlaix (29). Le gisement principal attendra la fin du mois, comme le Morbihan. La baie de Morlaix commencera en novembre et les Glénan (29) en décembre.

Pourquoi la baie de Saint-Brieuc est-elle la seule à être surveillée depuis longtemps ?

L’observation a démarré en 1965. La coquille de Saint-Brieuc fait effectivement l’objet de la plus ancienne campagne halieutique française. C’est l’« ancêtre » d’Ifremer qui s’en chargeait. L’idée vient d’un ingénieur des pêches qui avait constaté, deux ans auparavant, un effondrement du gisement de la rade de Brest, le plus important de France à l’époque. Pendant l’hiver 1963, les coquilles avaient souffert du « froid du siècle » alors que leur stock était déjà surexploité par une centaine de bateaux. En revanche, le gisement de Saint-Brieuc était en pleine croissance. D’où l’idée de mener des campagnes d’évaluation tous les ans. Ailleurs en Bretagne, les pêcheurs font une prospection juste avant la saison pour évaluer la pêche de l’année.

Pourquoi la plupart des gisements sont-ils en hausse cette année ?

Nous n’avons pas encore de retour de tous les gisements, mais il semble que les stocks soient en hausse. L’hiver dernier n’en a pas été un, ce qui a favorisé la croissance. Ensuite, la pêche a été fermée pendant deux à trois semaines à cause de la covid. À la reprise, le marché n’était pas favorable, la Saint-Jacques se vendait surtout localement. La saison s’est finalement achevée le 11 mai, jour du déconfinement. Avec la pandémie, il y a eu aussi beaucoup moins de chaluts à perturber les fonds marins. Enfin, à Saint-Brieuc, on était déjà sur une bonne dynamique. Car la pêche est de plus en plus sélective. Les anneaux métalliques des dragues se sont élargis afin de ne pas prélever les petites coquilles. Et les horaires et les jours de pêche sont très limités. Les professionnels gèrent le stock.

Un article de la rédaction du Télégramme