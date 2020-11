CMA CGM : premier avitaillement GNL en Europe pour le Jacques Saadé

Le souteur Gas Agility, appartenant à Total, a effectué, en fin de semaine dernière, le premier avitaillement de gaz naturel liquéfié, dont 12% de bio-méthane produit aux Pays-Bas, du CMA CGM Jacques Saadé. Ce dernier est le premier d'une série de huit porte-conteneurs de 23.000 EVP sous pavillon français et propulsés au GNL de l'armement marseillais. Le même souteur avait déjà effectué le plein du CMA CGM Tenere en début de mois. Total Marine Fuel Solutions a remporté un contrat de 10 ans pour la livraison annuelle de 300.000 tonnes. C'est dans cette perspective notamment que le Gas agility a été construit. Long de 135.5 mètres pour une largeur de 24 mètres et une capacité de 18.600 m3 de GNL, le souteur réalisé en Chine appartient à l’armateur japonais MOL et est affrété long terme par Total. Il est arrivé cet été dans le port néerlandais, où il est basé. Un navire du même type doit être livré en 2021 et être servir à Fos-sur-Mer.

Le premier sister-ship du CMA CGM Jacques Saadé, le CMA CGM Champs Elysées est entré en flotte en début de mois. Troisième mastodonte de cette série, dont toutes les unités sporteront des noms de lieux parisiens célèbres, le CMA CGM Palais Royal, en essais, sera bientôt livré par les chantiers chinois CSSC. Suivra le CMA CGM Concorde. Les autres navires, livrables d’ici la fin 2021, seront baptisés CMA CGM Louvre, CMA CGM Rivoli, CMA CGM Montmartre, CMA CGM Trocadéro et CMA CGM Sorbonne.

