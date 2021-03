Premier soutage GNL pour un navire CMA CGM à Singapour

La toute première opération de soutage de gaz naturel liquéfié (GNL) d’un navire vers un porte-conteneurs jamais réalisée en Asie a été effectuée ce jour par CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, et FueLNG, coentreprise constituée par Keppel Offshore & Marine Ltd (Keppel O&M) et Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd, ainsi que l’Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA). Le porte-conteneurs CMA CGM SCANDOLA a ainsi reçu 7 100 m3 de GNL provenant du FueLNG Bellina, premier navire de soutage GNL de Singapour.

Le ministre d’État singapourien chargé des Transports et des Affaires étrangères, Chee Hong Tat, était présent au lancement de l’opération de soutage qui a eu lieu aujourd’hui. Il a déclaré à cette occasion : « L’utilisation de carburants plus respectueux de l’environnement forme un élément important de la stratégie de décarbonation. A l’heure où le secteur du transport maritime recherche de nouveaux carburants zéro carbone, le GNL constitue une solution intermédiaire viable. En tant que pôle mondial de soutage, nous sommes très heureux de nous associer à CMA CGM, FueLNG, Keppel Offshore & Marine et Shell Eastern Petroleum pour proposer des solutions d’avitaillement plus durables aux transporteurs maritimes. Cette coopération représente également un événement majeur en étant le premier soutage GNL entre une barge d’avitaillement et un porte-conteneurs d’Asie réalisé simultanément aux opérations commerciales du navire. ».

Le CMA CGM SCANDOLA est le premier d’une série de six nouveaux porte-conteneurs d’une capacité de 15 000 EVP (Equivalent vingt pieds) propulsés au GNL que le Groupe CMA CGM prévoit d’avitailler à Singapour cette année. Ces navires desserviront la ligne MEX 1 de CMA CGM, qui relie l’Asie à la Méditerranée.

C’est également le premier navire d’Asie à mener ses opérations commerciales parallèlement à son soutage GNL, ce qui lui permet de raccourcir le temps passé à quai. Depuis Singapour, le CMA CGM SCANDOLA prendra la mer avec plus de 14 800 conteneurs (EVP)remplis de biens de consommation, d’appareils électroniques, de machines et d’équipements à destination du marché méditerranéen.

Il s’agit également de la toute première opération de soutage de navire à navire pour le FueLNG Bellina. Dessiné et construit par Keppel O&M, ce navire de 7 500 m3 offre aux armateurs comme aux exploitants davantage d’options pour s’avitailler en GNL à Singapour. FueLNG prévoit de mener entre 30 et 50 opérations de soutage GNL de navire à navire en 2021, après avoir réalisé jusqu’ici plus de 300 avitaillements en GNL à partir de camions.

Communiqué de CMA CGM