Le porte-conteneurs CMA CGM Louvre fait sa première escale française

Le quatrième des neufs nouveaux porte-conteneurs géants à propulsion GNL de CMA CGM a réalisé hier sa première escale en France. Réalisant actuellement sa rotation inaugurale entre l’Asie et l’Europe, le CMA CGM Louvre est arrivé ce lundi 1er février au matin dans le port du Havre. Il avait précédemment touché Malte et a commencé sa tournée des ports du nord de l’Europe.

Le CMA CGM Louvre arrivant au Havre (© FABIEN MONTREUIL)

Livré le 28 décembre dernier par le constructeur chinois CSSC, le CMA CGM Louvre suit les CMA CGM Jacques Saadé, CMA CGM Champs Elysées et CMA CGM Palais Royal, entrés en flotte les 22 septembre, 28 octobre et 1er décembre. Cinquième unité de cette série, le CMA CGM Rivoli a quant à lui été mis en service le 20 janvier. Suivront d’ici l’été les CMA CGM Montmartre, CMA CGM Concorde, CMA CGM Trocadéro et CMA CGM Sorbonne.

Longs de 399.9 mètres pour une largeur de 61.4 mètres (soit 24 rangées de conteneurs), ces mastodontes affichent un tirant d’eau de 16 mètres et une hauteur de la quille au mât de 78 mètres. La capacité maximale de ces navires atteint 23.112 EVP (équivalent vingt pieds, taille standard du conteneur), dont 2200 prises reefer pour conteneurs réfrigérés. Leur port en lourd dépasse les 216.000 tonnes. Tous sont immatriculés au Registre International Français (RIF). Leur moteur fonctionne essentiellement au gaz naturel liquéfié, les navires ayant une cuve d’une capacité de 18.600 m3 leur offrant une autonomie de 80 jours, soit une rotation complète entre l’Asie et l’Europe. Les avitaillements en GNL sont réalisés à Rotterdam.

