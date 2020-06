Dernier d’une série de trois nouveaux porte-conteneurs de CMA CGM et Marfret spécialement conçus pour la desserte de la Guyane, le CMA CGM Sinnamary a fait son escale inaugurale au Havre cette semaine. Arrivé mardi dans le port normand, le navire a quitté Port 2000 hier.

Le CMA CGM Sinnamary quittant Le Havre hier (© : FABIEN MONTREUIL)

Livré début mai par le chantier chinois Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding de Shanghai, le CMA CGM Sinnamary (qui prend le nom d’une ville guyanaise) suit le CMA CGM Kourou et le Marfret Guyane, livrés en décembre et janvier.

Le CMA CGM Kourou arrivant au Havre pour la première fois en mars (© : FABIEN MONTREUIL)

Longs de 189.90 mètres pour 30.40 mètres de large, ces « Guyanamax » peuvent embarquer 2296 EVP et disposent de 600 prises reefer. Ils sont équipés de trois grues d’une capacité de levage unitaire de 60 tonnes. Les trois navires ont été spécialement conçus pour desservir le territoire français d’Amérique latine, la capacité étant optimisée au maximum vis-à-vis des contraintes d’accès au port de Dégrad-des-Cannes, près de Cayenne. Ils sont positionnés sur la ligne North Europe French Guiana North Brazil, qui dessert les ports d’Algésiras, London Gateway, Rotterdam, Le Havre, Anvers, Philipsburg, Port of Spain, Dégrad-des-Cannes, Vila do Conde, Fortaleza et Natal.

