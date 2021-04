Première FLF rénovée, la frégate Courbet remise à l’eau

Le Courbet, première des trois frégates du type La Fayette (FLF) de la Marine nationale à être rénovée, a été remis à l’eau le 30 mars après plusieurs de cale sèche à Toulon. Piloté par Naval Group, le chantier de modernisation du bâtiment a débuté le 5 octobre et va se poursuivre à quai, les essais en mer étant prévus cet été.

Les travaux ont notamment concerné la coque, avec un renforcement de la structure et une amélioration de la stabilité, ainsi que le changement du système de mise en œuvre des embarcations (les FLF pouvant notamment embarquer les semi-rigides des commandos marine). La conduite de la plateforme a également été rénovée via l’installation de nouveaux automates, alors que le système de combat d’origine (un STI de Thales développé sur la base du Tacticos) a été remplacé par un SENIT de Naval Group, proche de ceux équipant le porte-avions Charles de Gaulle et les trois porte-hélicoptères amphibies du type Mistral. Côté armement, le système surface-air Crotale CN2, arrivant en fin de vie, a été débarqué et va être remplacé par deux lanceurs sextuples Sadral équipés de missiles Mistral 3. Une évolution qui a entrainé l’intégration de nouvelles structures de support dans le hangar. Les installations de lancement des Exocet MM40 sont également modernisées pour que la frégate puisse mettre en œuvre la dernière version de ces missiles antinavire.

Autre modification majeure de cette rénovation : l’ajout d’une capacité de lutte anti-sous-marine avec l’intégration d’un sonar de coque actif/passif KingKlip Mk2 identique à celui qui équipera …