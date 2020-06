Première prise de commandement sur la frégate Alsace

La septième frégate multi-missions de la Marine nationale, et première de la série à être optimisée pour la défense aérienne, a connu hier sa première prise de commandement. La cérémonie s’est déroulée à Lorient, où Naval Group produit les FREMM. Le vice-amiral d’escadre Jean-Philippe Rolland, commandant la Force d’Action navale a fait reconnaitre le capitaine de vaisseau (CV) Guillaume Garnoix comme premier commandant de l’Alsace (*).

(© MARINE NATIONALE)

(© MARINE NATIONALE)

(© MARINE NATIONALE)

Mise à l’eau le 18 avril 2019, cette première FREMM DA devait initialement débuter ses essais en mer ce mois-ci. Mais du fait de la crise sanitaire, qui a mis quasiment à l’arrêt les activités de construction de Naval Group pendant deux mois, l’Alsace ne prendra pas la mer avant octobre. L’industriel compte néanmoins rattraper son retard afin que le bâtiment soit comme prévu livré à la Marine nationale d’ici l’été 2021. Sa jumelle la Lorraine, qui clôturera le programme FREMM, a également vu sa réalisation impactée par la période de confinement. Le bâtiment, dont l’assemblage se termine dans la forme de construction lorientaise de Naval Group, devrait finalement être mis à l’eau en novembre au lieu de septembre. Sa livraison est prévue en 2022.

Appelées à succéder à Toulon aux frégates antiaériennes Cassard (désarmée en 2019) et Jean Bart (qui prendra sa retraite en 2021), les Alsace et Lorraine doivent être admises au service actif en 2022 et 2023. Elles vont s’ajouter aux six premières unités de cette série (Aquitaine, Provence, Languedoc, Auvergne, Bretagne et Normandie), mises en service entre 2015 et 2020.

- Voir notre article détaillé sur les FREMM DA

(*) Né à Périgueux, le CV Guillaume Garnoix a rejoint la Marine nationale en 1994 en intégrant l’École navale. Spécialiste de la lutte au-dessus de la surface, il a notamment servi à bord du porte-avions Charles de Gaulle en 1999 et en 2006, de la frégate anti-aérienne (FAA) Jean Bart en 2003 et de la frégate de défense aérienne (FDA) Forbin en 2012. En 2015, il prend le commandement de la frégate La Fayette (FLF) Surcouf et réalise plusieurs missions en océan Indien, en Méditerranée ainsi qu’en océan Atlantique.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.