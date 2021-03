Premières images à la mer de l’OPV argentin Piedrabuena

Avec les horaires de marées actuels, difficile de voir le patrouilleur Piedrabuena sortir du port de Concarneau et y rentrer dans le cadre de ses essais en mer. Car il part très tôt et rentre généralement très tard. Mais avec de la chance, on peut le voir évoluer au large des côtes bretonnes. Voici justement une belle série d’images du bâtiment réalisée hier.

…