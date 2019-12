Premiers essais pour le brise-glace nucléaire russe Arktika

Le brise-glace nucléaire Arktika est rentré dans le port de Saint-Pétersbourg, samedi 14 décembre, après deux jours d’essais en mer dans le golfe de Finlande. Mis sur cale en 2013, il a été lancé par les chantiers de la Baltique en juin 2016. Rosatomflot, qui exploite les brise-glaces nucléaires russes, a expliqué que ces essais visaient à tester les systèmes du navire et sa manœuvrabilité. Durant cette sortie, il n’a pas utilisé sa propulsion nucléaire, mais du diesel. La dernière campagne d’essais en mer est programmée pour mars-avril 2020, pour une mise en service envisagée en mai 2020. Il sera alors le brise-glace le plus grand et le plus puissant en service au monde.

(© ROSATOM)

L’Arktika, qui reprend le nom d’un précédent brise-glace, premier navire de surface à atteindre le pôle Nord, est la tête de série du projet 22220 (classe LK-60Ya). En tout, ce sont cinq brise-glaces qui ont été commandés. Les premiers sont l’Arktika, le Sibir lancé en 2017 et l’Ural lancé en 2019. Une commande de deux brise-glaces supplémentaires a été passée en août 2019 pour des livraisons programmées en 2024 et 2026. Ce projet est un symbole des ambitions de Moscou dans la navigation polaire par le passage du nord-est.

Les navires mesurent 173 mètres de long pour 34 mètres de large, avec un tirant d’eau de 10.5 mètres et un déplacement de 33.500 tonnes. Dotés de trois lignes d'arbres, ils sont équipés de deux réacteurs nucléaires RITM-200 de 55 MW spécialement conçus pour cette application. Ils doivent pouvoir briser de la glace jusqu’à 3 mètres d’épaisseur.

Plus tôt, au mois d’octobre, Rosatomflot a réceptionné un autre brise-glace, à propulsion conventionnelle cette fois. Construit aux chantiers Vyborg, près de Saint-Pétersbourg, l'Ob mesure 89.2 mètres de long, par 21.9 de large et affiche une puissance de 12 MW. Il peut avancer dans une glace épaisse de 1.5 mètre. Il sera basé à Sabetta (péninsule de Yamal).

(© ROSATOM)