TAAF : prise de fonction du nouveau préfet

C'est un ancien marin de la Royale, dans laquelle il a servi 19 ans, qui vient de prendre les fonctions de préfet des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Charles Giusti, jusqu'ici directeur général adjoint des Outre-Mer au ministère des Outre-mer, a succédé à Evelyne Decorps. La cérémonie s'est tenue en comité restreint à Saint-Pierre, à La Réunion, siège de la préfecture des TAAF en présence des autorités civiles et militaires, d'un piquet d'honneur du 2e RPIMa, et des représentants des anciens combattants et des directions des TAAF. Le nouveau préfet devrait embarquer sur le Marion Dufresne dans quelques semaines pour la tournée de ravitaillement des îles subantarctiques.

Pour mémoire, le préfet des TAAF représente le gouvernement dans les cinq districts (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, Terre Adélie et Eparses) où il met en œuvre, sous l’autorité du ministre chargé des Outre-mer, les politiques publiques. Il bénéficie également d’une délégation du préfet de La Réunion pour certaines compétences de l’action de l’Etat en mer, sur les zones économiques exclusives et dans les eaux territoriales des TAAF. Enfin il est également gestionnaire de la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises.

