One Ocean Summit: les ateliers et forums à suivre ce jeudi 10 février

Débuté hier, le sommet mondial des océans, dont Mer et Marine est partenaire, se poursuit à Brest. Après un riche programme hier, douze ateliers et forums sont programmés pour cette seconde journée. Des rencontres publiques qui peuvent être suivies en direct sur la chaine YouTube du One Ocean Summit.

Voici le programme de ce jeudi 10 février :

LES CINQ ATELIERS DU 10 FEVRIER

La science océanique nécessaire à une gestion durable de l’Océan (9h – 10h30)

La Décennie des Nations unies pour l’océanologie au service du développement durable (la Décennie de l’Océan) offre aux nations une occasion unique de travailler ensemble pour produire la recherche océanographique mondiale nécessaire à l’émergence d’innovations-solutions de technologie marine nécessaires préserver notre Océan commun.

Les intervenants :

- Vladimir Ryabinin, Secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO

- Pascal Lamy, Président de la Mission Starfish 2030

- Jyotika Virmani, Directrice exécutive au Schmidt Ocean Institute, membre de l’Ocean Decade Alliance

- François Houllier, PDG, IFREMER

- Ilana Seid, Ambassadrice, représentante permanente de la République des Palaos auprès des Nations unies

Quelle mer nourriciere en 2030 ? (11h – 12h45)

Nutrition, santé, énergies marines. L’Océan est un espace des solutions. Comment bien se nourrir, se soigner, produire de nouvelles énergies avec la mer ?

Les intervenants :

- Manuel Barange, Directeur de la division Pêche et Aquaculture de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

- Gilles Boeuf, Biologiste, ancien président du Museum National d’Histoire Naturelle

- Melanie Siggs, Directrice de Global Seafood Alliance

- Susan Steele, Directrice exécutive de l’Agence européenne de contrôle des pêches

- Shakuntala Thilsted, responsable mondiale de la nutrition et de la santé publique, WorldFish /Lauréate du Prix mondial de l’alimentation 2021

- Gunhilde Stordalen, Physicienne à Stordalen Foundation

-Patricia Ricard, Présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard

Investir dans le Bleu, partenariats public-privé au service de l’Océan (14h – 15h30)

Investir dans le Bleu, partenariats public-privé au service de l’Océan. Comment développer des produits financiers innovants et sécuriser les investissements axés sur les solutions naturelles de l’Océan ?

Les intervenants :

- Peter Thomson, Envoyé spécial pour les océans du Secrétaire général de l’ONU

- Mari Pangestu, Directrice générale des politiques de développement et des partenariats, Banque Mondiale

- Kristian Teleki, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel)

- Whitney Johnston, Directrice de la durabilité des océans, Salesforce

- Marie-Claire Daveu, CSO, Kering

- Rémy Rioux, Directeur Général, Agence Française de Développement

- Paul Holthus, President, World Ocean Council

- Bertrand Badré, PDG et fondateur de Blue like an Orange Sustainable Capital (France)

Éducation mondiale a la mer et engagement de la jeunesse (16h – 17h30)

Comment créer et promouvoir des outils pédagogiques et des programmes éducatifs destinés à sensibiliser à la préservation des océans ? Le concept d’éducation à l’Océan est issu du constat de scientifiques et d’éducateurs constatant le peu de place accordé à l’Océan au sein des programmes scolaires.

Les intervenants :

- Stefania Giannini, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation

- Kerstin Forsberg, Fondatrice, Planeta Oceano

- Céline Liret, Directrice scientifique, Oceanopolis, Brest

- Francesca Thyssen-Bornemisza, Fondatrice de la TBA21 Academy/Ocean Academy

- Robert Calcagno, CEO du Fondation de l’Institut océanographique Albert Ier, Prince de Monaco.

- Maud Fontenoy, Navigatrice

- Francesca Thyssen-Bornemysza, Fondation TBA21

Quelle Europe de la Mer ? (18h – 19h30)

Alors que la présidence française de l’Union Européenne ouvre de nouveaux chantiers, dont une ambition écologique avec la neutralité carbone pour 2050, comment faire de l’Europe, premier espace maritime au monde, un acteur exemplaire ? L’exemplarité sera le tremplin de la puissance de l’Union européenne et de ses États membres dans l’espace maritime international. L’Europe est en effet la première puissance maritime mondiale par l’étendue de sa zone économique exclusive, le dynamisme de son économie bleue et sa recherche. Ce statut lui confère une grande responsabilité dans les négociations internationales actuelles et futures.

Les intervenants :

- Virginijus Sinkevicius, Commissaire à l’environnement, aux océans et à la pêche

- Genevieve Pons, Directrice Générale et Vice-présidente de Europe Jacques Delors Institute

- John Bell, Directeur “Healthy planet”, Direction générale de la recherche et de l’innovation, Commission Européenne

- Pascal Canfin, Député Parlement européen

- Antidia Citores, Coordinatrice de Surfrider Foundation Europe

- Tiago Pitta e Cunha, PDG, Oceano azul foundation

LES SEPT FORUMS DU 9 FEVRIER

Des navires zéro émission (9h – 10h30)

L’efficience énergétique et opérationnelle est le premier levier de la transition du transport maritime : usages, énergies nouvelles, technologies des infrastructures portuaires, autant de thématiques pour un Forum européen et international organisé par le Cluster Maritime Français.

Les intervenants :

- Kitack Lim, Secrétaire Général de l’OMI

- Adina-Ioana Vălean, Commissaire européenne des Transports

- Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président de Cluster Maritime Français

- Matthieu de Tugny, PDG, Bureau Veritas

- Christine Cabau-Woehrel, EVP Assets&Operations, CMA CGM

- Philippos Philis, Président, ECSA

- Johannah Christensen, PDG, Getting to Zero Coalition, Global Maritime Forum

- Lynn Loo, Présidente, Global Center for Maritime Decarbonisation, Singapour

- Jean-Emmanuel Sauvée, Président d’Armateurs de France

- Alexandre Perra, Directeur exécutif, EDF

- Victorien Erussard, Fondateur, Capitaine et PDG, Energy Observer

- Martin Jahan, Global Business Line Director, Infrastructure Gaz et Electricité, Engie

- Hervé Gastinel, Président, Ponant

- Erwin Penfornis, Group VP H2 Energy World Business, Air Liquide

- Vincent Rudelle, PDG, LMG Marin

Les femmes et l’Océan (11h – 12h30)

Intégré à un réseau international de femmes qui occupent des postes à responsabilité dans les activités maritimes, Wista France promeut le rôle des femmes dans la protection de l’Océan et leur donne la parole à Brest.

Les intervenantes :

- Monica Medina, Assistant Secrétaire pour les Océans et les affaires internationales de l’environnement et les sciences des Etats-Unis

- Rym Benzina, Co-Présidente du Forum de la Mer et Fondatrice de la Saison Bleue

- Despina Theodosiou, Présidente de WISTA International

- Françoise Gaill, Directrice de recherche émérite, CNRS / Vice-Présidente de la Plateforme Océan & Climat

- Antje Boetius, Directrice de l’AWI

- Marie-Sophie Pawlak, Présidente de Elles bougent

- Laurene Niamba, Responsable Relations institutionnelles et Affaires juridiques des Armateurs de France

- Ley Hoon Quah, Directrice générale, Autorité maritime et portuaire de Singapour

- Margaret Nakato Katosi, Directrice du World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF) et Coordinatrice au Katosi Women Development Trust

- Samantha Davies, Vendée Globe

- Delphine O, Secrétaire Générale du Forum Génération Egalité et Ambassadrice des Nations Unies

- Sabine Roux de Bézieux, Personnalité de l’année de WISTA International, Présidente de la Fondation de la Mer

Résilience des villes et des territoires (14h – 15h30)

Organisé par la ville de Brest, la Plateforme Océan Climat et avec le soutien de Bloomberg Philanthropies, ce Forum propose aux responsables et élus locaux de la déclaration Sea’ties - Cities and their territories tackling sea level rise l’intensification des mesures d’atténuation et d’adaptation afin de limiter les impacts de l’élévation du niveau de la mer sur les villes, les communautés et leurs territoires.

Les intervenants :

- François Cuillandre, Maire de Brest, France

- Carlos Moedas, Maire de Lisbonne, Portugal

- Anthony Rea, Directeur, Organisation Météorologique Mondiale

- Romain Troublé, Président de la Plateforme Océan & Climat

- Cees Loggen, Président de la CRPM et Ministre régional de Noord-Holland

Les maires et gouverneurs en présentiel et en vidéo :

- Hans-Werner Tovar, Président du Conseil municipal, Kiel, Allemagne

- Katarina Luhr, Maire adjointe de Stockholm, Suède

- Jan de Boer, Maire de Den Helder, Pays-Bas

- François Commeinhes, Maire de Sète, France

- Ionut Rusu, Maire adjoint de Constanta, Roumanie

- Louis Thébault, Maire de Pleine-Fougères, Président du Club des Plus Belles Baies du Monde, France

- Nick Kelly, Chef du Conseil municipal, Plymouth, Royaume-Uni (à confirmer)

- Hervé Menchon, Maire adjoint, Marseille, France

- Annagiulia Randi, Maire adjointe en charge des politiques européennes, des activités économiques et portuaires, Ravenne, Italie

- Aurore Asso, Conseillère municipale, subdéléguée au Littoral, à la Mer et à l’Écologie, Conseillère Métropolitaine Nice Côte d’Azur, France

- Kamel Ben Amara, Maire de Bizerte, Tunisie

- Sylvestre Emmou, Maire de Port Bouët, Abidjan, Côte d’Ivoire

- H.E Tunji Bello, Honorable Commissaire, Ministère de l’Environnement, Etat de Lagos, Nigeria

- Sylvester Turner, Maire de Houston, Etats-Unis

- Harry Durimel, Maire de Pointe-à-Pitre, France

- Ana Paula Matos, Maire adjointe et Secrétaire du Gouvernement de Salvador, Brésil

- Hideaki Ohmura, Gouverneur d’Aichi, Japon

- Vallop Suwandee, Président des Conseillers du Gouverneur de Bangkok, Thaïlande

- Anil Kumar, Maire de Cochin, Inde

- Dr. Anies Baswedan, Gouverneur de Jakarta, Indonésie

- H.E. Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Sénégal

Les grands ports s’engagent pour la transition écologique (16h – 17h30)

Villes et Ports, membres du réseau mondial de l’AIVP, sont déjà engagés pour répondre ensemble à ces défis auxquels nous sommes tous confrontés. Ils partagent les solutions qu’ils mettent en oeuvre sur leurs territoires portuaires pour répondre à ces défis. Un appel à un engagement fort et déterminé sera lancé en ce sens.

Les intervenants :

- Stéphane Raison, Directeur Général et Président du Directoire, HaropaPort (France)

- Tatsuo Yada, Maire, Ville de Kobé (Japon) – vidéo

- Dr. Noritaka Hasegawa, Directeur Général, Port de Kobé (Japon)

- Ley Hoon Quah, Présidente, Autorité maritime et portuaire de Singapour

- Maryan Okeke, Département du Contrôle de la Pollution, Autorité portuaire du Nigeria

- Juan Miguel de la Torres Ostos & Edith Tupayachi, Ingénieurs environnementaux, Autorité portuaire nationale du Pérou

- Hervé Martel, Président du Directoire, Port de Marseille-Fos (France)

- Emma Cobos, Directrice de l’Innovation et de la stratégie commerciale, Port de Barcelone (Espagne)

- Mario Girard, Président Directeur Général, Port de Québec (Canada)

- Capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, Abu Dhabi Ports

Régions maritimes d’Europe - 200 millions d’usagers de la mer (16h – 18h)

À l’invitation du Président de la Région Bretagne, les responsables des Régions Périphériques Maritimes d’Europe rendent compte des problématiques liées au tourisme littoral, à la surexploitation des océans, à la connectivité, et à la sécurité maritime.

- Loig Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne

- Cees Loggen, Président de la CRPM et Ministre régional de la province de Noord-Holland

- Pierre Karleskind, Membre du Parlement européen, Président de la Commission Pêche

- Virginijus Sinkevicius, Commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche

- Inigo Urkullu Renteria, Président de la Commission Arc Atlantique et du Gouvernement Basque

- Valle Miguelza Santiago, Vice-président de la CRPM pour les transports et Ministre régional du gouvernement de Murcie

- George Alexakis, Vice-Président de la CRPM pour les affaires maritimes et Conseiller régional de Crète, en charge des affaires européennes et internationales

- Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion

- Rosa Quintana Carballo, Ministre régionale du gouvernement de Galice

- Heremoana Maamaatuaiahutapu, Ministre de la culture et de l’environnement de Polynésie française

- Pascale Alix-Laborde, Conseillère régionale de l’environnement, Collectivité de Saint Martin

- Petros Kokkalis, Membre du Parlement européen, Vice-président de SEArica pour l’économie bleue, le maritime, les industries et les ports (à confirmer)

- Erik Bergvist, membre du Parlement européen, membre de SEArica

- Stéphane Bijoux, Membre du Parlement européen, Membre de SEArica

Les parlements de la mer (15h30 – 18h)

À l’invitation du Président de l’Assemblée nationale de la France, des Présidents des Parlements du monde entier relaient les préoccupations des citoyens.

Ohé, marin ! Un appel du large (18h – 19h30)

Qui mieux que les marins peuvent témoigner de l’état des océans, des menaces et des pressions qui pèsent sur les écosystèmes océaniques, et formuler des recommandations légitimes aux décideurs et au grand public ? Ils lancent un dernier cri d’alarme, et appellent les dirigeants du monde à prendre immédiatement une initiative globale, résolue, cohérente, coordonnée et durable.

Les intervenants :

- Francis Vallat, Président d’honneur de l’Institut Français de la Mer et du Cluster Maritime Français

Avec la participation des marins et navigateurs :

Olivier de Kersauson, Isabelle Autissier, Eric Loizeau, Patrick Deixonne, Alexia Barrier, Charlie Dalin, Alan Roura, Eric Bellion, François Gabart, Yannick Bestaven, Jimmy Pahun, Roland Jourdain, James Neville, Charlie Enright, Yves Parlier, Lionel Péan, Ghislain Bardoux, Dona Bertarelli (à confirmer), Yan Guichard (à confirmer), Yvan Bourgnon, Eric Brossier (en visio), Blair Tuke (en visio), Peter Burling (en visio), Damien Grimont, Maud Fontenoy, Marc Guillemot, Pip Hare, Gérard Petipas, Giancarlo Pedote (en visio).

BLUE HOTSPOT

Blue Hotspot est une proposition dans laquelle un trio d’intervenants aborde avec un « juge de paix » l’actualité extrême de l’Océan : ils alertent sur les écosystèmes les plus importants sur le plan biologique, les plus vulnérables et les plus gravement menacés du monde océanique. Ils appellent à l’action, en proposant des solutions et en ouvrant des perspectives…

En écho aux ateliers et forums du One Ocean Summit, ces courtes conversations de 20 minutes ont pour but d’inspirer et d’engager les participants à renforcer la conservation marine et à créer de nouvelles coopérations autour de l’Océan.

10:45 - Et si on baissait le son ?

Annonce d’un projet exceptionnel de lutte contre la pollution acoustique en mer et de ses impacts sur la biodiversité marine dans l’océan Indien par Joe Walston, VP Programme de Conservation Global WCS (Wildlife Conservation Society), Stéphanie Bouziges-Eschmann, SG Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et Carl Bois, start-up brestoise Quiet Ocean.

13:30 - Protéger 30% de l’Océan d’ici 2030, est-ce réaliste ?

Avec Monica Medina, Secrétaire d’Etat adjointe, chargée des Océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales, Gouvernement fédéral des Etats-Unis, Torsten Thiele, Pdg, Global Ocean Trust and Masha Kalinina, PEW Charitable Trust.

15:30 - Sea our Future. Quand l’Océan inspire l’art, la science et la technique.

Avec Francesca Thyssen-Bornemisza, Marcus Reimann, Directeur de Ocean Academy TBA21 en dialogue avec l’architecte de la mer, Jacques Rougerie et Patricia Ricard, Présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard.

17:45 - Craintes et espoirs pour le Pacifique.

Avec Pascal Lamy, Président du Forum de Paris sur la paix, Henry Puna, secrétaire général du forum des îles du Pacifique, Kosi Latu, directeur général adjoint du programme régional océanien pour l’environnement.