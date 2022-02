One Ocean Summit : les ateliers et forums à suivre ce mercredi

C’est ce 9 février que débute à Brest, pour trois jours, le One Ocean Summit. Dix ateliers et forums sont programmés pour cette première journée. Du fait d’un nombre limité de places en raison des restrictions sanitaires, ces rencontres publiques pourront être suivies en direct sur la chaine YouTube du One Ocean Summit.

Voici le programme de ce mercredi :

LES CINQ ATELIERS DU 9 FEVRIER

Chacun des ateliers sera organisé dans un format hybride de 2 heures. Ils feront l’objet d’un compte rendu et de recommandations auprès des leaders lors du segment politique du 11 février.

La Gouvernance de l’Océan face au changement

(9h15 – 10h45)

Une approche plus intégrée, interdisciplinaire et intersectorielle des questions relatives à la gouvernance mondiale des océans est indispensable pour relever efficacement ses défis. Les intervenants réfléchiront aux évolutions nécessaires de la gouvernance des océans pour l’adapter aux enjeux actuels. Ils étudieront les changements des océans, la gouvernance des biens communs en tant que bien commun et les nouveaux outils de gouvernance.

Les intervenants :

Ambassadrice Rena Lee, Présidente de la Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ)

Miguel de Serpa Soares, Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques des Nations unies et conseiller juridique des Nations Unies

Peggy Kalas, Directrice de High Seas Alliance

Waldemar Coutts, Directeur du climat et de l’Océan, ministère des affaires étrangères du Chili

Amiral Pierre Vandier, chef d’État-major de la Marine nationale

Francoise Gaill, Directrice de recherche émérite du CNRS, coordinatrice scientifique de la plateforme Océan et Clim

Une économie du tourisme durable qui protège l’Océan

(11h – 12h30)

Cet atelier sur le rôle du secteur du tourisme dans la protection de l’Océan explorera des solutions concrètes et des recommandations à l’intention des décideurs politiques et des chefs d’entreprise pour s’attaquer au problème des déchets marins tout en soutenant la relance durable du secteur, amené à devenir l’un des plus importants de l’économie bleue d’ici 2030. Une série de politiques et d’engagements de haut niveau, ainsi que les résultats de leur mise en œuvre seront présentés.

Les intervenants :

Zoritsa Urosevic, Directrice exécutive de l’Organisation mondiale du tourisme

Leticia Carvalho, Programme des Nations-Unies pour l’Environnement- Enjeux maritimes (siège à Nairobi)

Jorge Laguna-Celis, Chef du Secrétariat de One Planet, UNEP

Hervé Gastinel, PDG de Ponant (opérateur de navires de croisière)

Brune Poirson, Ancienne secrétaire d’État à Transition écologique

Raffaele d’Ambrosio, VP Costa Croisières

Océans polaires

(14h – 15h30)

De l’Arctique à l’Antarctique, l’alerte climatique portée par les scientifiques qui nous rappellent combien les pôles et l’Océan sont à la fois les premières cibles et des acteurs majeurs de changement dans les écosystèmes de la planète. Le rapport spécial du GIEC sur l’Océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique a établi de façon claire, indiscutable et alarmante que les grands changements du climat, de l’Océan et des régions polaires sont intimement liés et qu’ils se produisent à un rythme inédit. Dans le même temps la fonte des glaces ouvre de nouvelles perspectives économiques. Dans ce contexte, les instruments et les forums de gouvernance internationaux deviennent d’autant plus importants.

Les intervenants :

Jérôme Chappellaz, Directeur de l’institut polaire français Paul-Émile Victor

Professeur Antje Boetius, Directrice de l’Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine de Bremerhaven

Jane Francis, Directrice du British Antarctic Survey

Dr Hide Sakagushi, President, Sasakawa Peace Foundation, Research Institute (Japon)

Que protéger et pour qui ? Conservation et développement durable

(16h – 17h30)

Des niveaux appropriés de protection dans tous les bassins océaniques sont essentiels pour protéger l’Océan et sa biodiversité, et pour soutenir les moyens de subsistance des populations. Alors que le Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 est en cours de négociation, l’atelier contribuera à l’ambition d’accélérer encore le développement d’AMP ayant un impact d’avenir : comment protéger 30 % des océans d’ici 2030 ?

Les intervenants :

Aulani Wilhelm, Vice-président principal pour les océans chez Conservation International

Tundi Agardy, fondatrice de Sound Seas

Rémi Parmentier, Directeur, The Varda Group

Lauren Wenzel, Directrice du Centre national des aires marines protégées de la NOAA

Heike Henn, Présidente du conseil de surveillance du Blue Action Fund, directrice de la politique climatique, de l’énergie, du développement urbain et de l’environnement et commissaire à la politique climatique et au financement du climat du ministère fédéral allemand de l’économie (BMZ)

Méditerranée 2030 : Environnement et développement

(18h – 19h30)

La Méditerranée est un bien commun pour tous ceux qui l’ont en partage. Protéger et restaurer la santé de cette Mer régionale emblématique, modèle réduit de l’Océan et de ses limites, qui cumule les records de surpêche et de pollution plastique est une occasion pour ses pays riverains de rebâtir ensemble une économie bleue plus écologique.

Les intervenants :

Nasser Kamel, SG Union pour la Méditerranée

Ambassadeur Karim Amellal, délégué interministériel à la Méditerranée

Tatjana Hema, coordinatrice du Plan d’action pour la Méditerranée (UNEP)

Patrick Child, Directeur Général adjoint, DG Environnement de la Commission Européenne

Charlina Vitcheva, directrice générale à la Commission européenne, direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE)

LES CINQ FORUMS DU 9 FEVRIER

Rencontre des flottes océanographiques européennes

(9h15 – 10h15)

De de nombreux opérateurs européens de navires de recherche se sont mis d’accord sur le fait qu’il est fondamental de porter les efforts visant à améliorer la coordination et l’utilisation de la flotte européenne de navires de recherche à un niveau supérieur et plus durable. Sur la base de cette compréhension, la communauté européenne des opérateurs de navires de recherche a développé, une proposition. Ce forum est proposé par l’Ifremer.

Les intervenants :

John Bell, Directeur du département « Healthy Planet », chef de l’unité «Healthy Ocean» de l’UE

Olivier Lefort, Directeur de la flotte océanographique française

Rob Christie, Responsable des ressources marines du NIWA, Nouvelle-Zélande

Dr Telmo Morato, Université des Açores, qui a mené la croisière iMAR financée par Eurofleets+ sur le RV Pelagia en 2021

Roeland Develter, Technicien ROV en début de carrière de VLIZ qui a participé à la croisière ROV Benchmark financée par Eurofleets+ sur le RV G.O. Sars dans le cadre du programme d’échange de personnel Eurofleets+

Pr. Francesco Latino Chiocci (Université La Sapience – Rome), PI pendant les projets Eurofleets 1 et 2

Fabio Trincardi, Directeur de la science du système terrestre et des technologies environnementales CNR, Italie

Jan Mees, Directeur général du Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), précédemment président du European Marine Board

Jean-Marie Flaud, Président du groupe de travail sur l’environnement de la stratégie ESFRI

Du vent dans les voiles pour l’avenir

(9h15 – 10h45)

Exploiter le vent pour propulser la flotte des navires de travail est une solution déjà disponible pour améliorer significativement l’empreinte carbone du transport maritime, responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre, et pour réduire l’impact de cette activité sur la biodiversité sous-marine. Le Sommet consacre un forum à la sensibilisation à cette alternative prometteuse, et à la formulation de recommandations qui faciliteront son adoption à grande échelle. Ce forum est proposé par Wind Ship.

Les intervenants :

Francis Vallat, Président d’honneur de l’Institut de la Mer et Fondateur du Cluster Maritime Français

Florent Violain, Président de l’association Wind Ship

Gavin Allwright, Secrétaire Général, International Windship Association

Daniel Cueff, Vice-Président - Mer et Littoral, région Bretagne

Olivier Barreau, Fondateur de Grain de Sail

Nils Joyeux, Zéphyr & Borée

Alexandre Bellot, Responsable de l’innovation et de la transition écologique, LMG Marin (Norvège)

David Ferrer-Desclaux, Directeur technique de Bound4Blue (Espagne)

Damien Grimont, Profil Grand Large

Géraud Pellat de Villedon, Responsable des opérations de la chaîne d’approvisionnement de Michelin, représentant l’Association des utilisateurs de transport de marchandises (AUTF)

Jean-Philippe Guillon, Directeur du financement des actifs, Crédit Mutuel Group – CIC

John Cooper, Directeur technique de BAR Technologies, Royaume-Uni

Modératrice : Stéphanie Lesage, Cheffe du service juridique et des affaires générales d’Airseas

Modérateur : Ludovic Gérard, Directeur Général d’AYRO

One Ocean Science : Un aperçu des sciences océaniques sous la forme d’un tour du monde

(11h – 12h30)

Pour assurer une prise de décision informée, cette gouvernance doit reposer sur la science. L’Océan reste paradoxalement très mal connu alors même que de la compréhension de son fonctionnement dépendent des choix déterminants pour l’avenir de l’Humanité. Le Sommet appellera ainsi à une connaissance partagée et ouverte de l’Océan dans ses différentes dimensions. Ce forum proposé par l’Ifremer construira des messages forts qui seront portés au workshop The science we need for the ocean we want (OOS, 10/02).

Les intervenants :

François Houllier, Président-directeur général de l’Ifremer

Jean Jouzel, Climatologue, Directeur de recherche émérite au CEA

Yunne Shin, Présidente scientifique du PPR et Biologiste marin, IRD

Loreley Picourt, Secrétaire Générale de la Plateforme Océan & Climat

Catherine Jeandel, Co-pilote du PPR et chercheuse en géochimie marine, CNRS

Dr. Moritz Wandres, Spécialiste Senior – Physical Oceanography Geoscience, Energy and Maritime Division (GEM) Pacific Community

Dr. Naomi Harada, Directeur général, Institut de recherche sur le changement global (RIGC), Japon

Dr. Hari Vishnu, Chercheur senior, Institut des sciences marines tropicales, Université nationale de Singapour

Dr. Paulo Nobre, Climatologue, professeur, chercheur, Conseil national brésilien pour le développement scientifique et technologique (CNPQ), Brésil

Dr. Margaret Leinen, Directrice de la Scripps Institution of Oceanography et vice-présidente de l’université de Californie-San Diego, États-Unis

Dr. Jacqueline Uku, Présidente de l’Association des sciences marines de l’Océan Indien occidental, Tanzanie

Dr. Ali Harzallah, Chef du laboratoire de l’environnement marin à l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), Tunisie

Pr. Adrian Stanica, Directeur général, Institut national roumain de géologie et de géo-écologie marine - GeoEcoMar, Roumanie

Dr. Chunxue Yang, Océanographe physicienne, Institut des sciences marines - ISMAR, Italie

Dr. Kevin Mackay, Géologue, Institut national de recherche sur l’eau et l’atmosphère - NIWA, Nouvelle-Zélande

Océan, un patrimoine culturel ?

(14h – 17h)

Sous l’égide du Musée national de la Marine, responsable de musées, de sites classés au Patrimoine Mondial, et experts internationaux du monde entier s’engagent pour porter une mission essentielle : s’adresser à la jeunesse et au grand public pour transmettre le patrimoine culturel maritime.

Modératrice : Laurence Castany, Cheffe du département Médiation et Programmation culturelle du Musée national de la Marine

Vincent Campredon, Commissaire général de la Marine, Directeur général du Musée national de la Marine

Édouard Fritch, Président de la Polynésie française

Lazare Eloundou Assomo, Directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Matthew Tanner, Président de l’ICMM et Directeur du SS Great Britain Trust

Benedict Donnelly, Fondateur et ancien Président de l’association Hermione - La Fayette

Lars Amréus, Directeur des Musées d’État d’histoire maritimes et des Transports suédois

Arnaud Schaumasse, Directeur du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM)

Solange Majourau, Référente nationale de la Direction des Affaires Maritimes du ministère de la Mer pour la valorisation du patrimoine des Phares et Balises

Paddy Rodgers, Directeur du Royal Museums Greenwich

Robert Domżał, Directeur du musée national maritime de Pologne (Gdansk)

Robert Calcagno, Directeur de l’institut océanographique de Monaco et la maison des océans à Paris

Olivier Chiabodo, Fondateur de The Explorers

L’industrie maritime, pour des mers durables

(18h – 19h30)

Ce forum réuni par le Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN) portera sur le navire vert sur l’ensemble de son cycle de vie et sur le développement d’activités offshore durables engagées dans la préservation de la mer.

Modérateur : Mikaa Mered, Secrétaire Général de la Chaire Outre-Mer, Science-Po

Philippe Missoffe, Directeur exécutif du GICAN

René Berkvens, Président de SEA Europe

Eric Papin, EVP, Directeur Technique et Innovation, Naval Group

David Bolduc, Directeur Général de Green Marine North America (Canada)

Benjamin Lerondeau, projet Ecoplex, Efinor

Martin Stopford, Économiste, MarEcon Ltd

Claire Jolly, Chef de l’unité Politiques d’innovation pour l’espace et les océans, OCDE

Philippe Muguerra, Directeur de l’innovation en matière de transition énergétique, Saipem/Sofresid Engineering

Clément Lavigne, Corporate, Directeur Expertise Environnement et Sociétal, Gaz renouvelables et Énergie, Total Energies

Philippe Novelli, Directeur commercial, ECA Group

Christopher Rex, Directeur de l’Innovation et de la Recherche, Danish Ship Finance