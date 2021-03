Projet CMES West-Med : test réussi pour la formation d’instructeurs-évaluateurs sur simulateurs

Le projet CMES West-Med, Common Maritime Education Standards in the West Mediterranean, a vocation à établir un réseau durable d’académies maritimes, d’autorités publiques et d’acteurs privés du transport maritime en Méditerranée. Le réseau repose sur l’engagement d’adopter une méthodologie commune pour développer de nouveaux cours de formation pour les gens de mer.

Parmi les thèmes autour desquels est articulé le projet, le troisième concerne le test de la méthodologie élaborée au travers de trois formations pilotes :

- Cybersécurité maritime par les simulateurs (par FAIMM*)

- Nouvelle formation sur la logistique et le portuaire (par IMFMM**)

- Formation instructeurs-évaluateurs sur simulateurs, développée par l’ENSM et portée par Caroline PONS, enseignante à Marseille.

Cette troisième formation s’adresse aux instructeurs/évaluateurs qui assurent des formations initiales ou continues sur simulateur, dans un établissement de formation professionnelle maritime. Elle vise à développer et créer des compétences spécifiques liées à la formation ou à l’évaluation sur simulateur, tant d’un point de vue pédagogique que méthodologique ou comportemental. La situation sanitaire a contraint les acteurs du projet à s’adapter en filmant la formation dispensée par Caroline Pons à des stagiaires sur le site ENSM de Marseille, pour réaliser une évaluation à distance par l’UE et les autres partenaires.

Les cinq stagiaires, aux profils variés, ont apprécié les différents exercices sur simulateurs et souligné l’importance d’une telle formation. Ce cours test a permis de vérifier la cohérence et la pertinence du stage et de proposer certaines pistes d’amélioration. Le bilan est positif et l’ENSM proposera prochainement cette formation dans son catalogue de stages. Dans le cadre du projet CMES West-Med, l’ENSM est associée à deux autres centres de formation : l’italien *FAIMM «Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile » et **l’IMFMM « Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers Maritimes » de Tunisie.

Visionner la vidéo teasing de la formation

Communiqué de l'ENSM