Propulsion par le vent : le cargo Frisian Sea teste le système d’eConowind

L’armateur néerlandais espérait mettre en place le système en septembre. Il aura fallu attendre un petit peu plus. Huit mois après l’annonce par Boomsma Shipping de sa volonté d’installer le système VentiFoil d’eConowind, c’est maintenant chose faite. Le Frisian Sea, un caboteur de 118 mètres de long, 13 mètres de large et 6.477 tpl, a réalisé un premier voyage inaugural vers Vasteras, en Suède, avec le nouveau système composé de deux ailes.

Dans les mois à venir, il doit être optimisé et l’équipage formé à son utilisation. Les performances vont par ailleurs être évaluées pendant deux ans, alors que l’armateur espère réaliser des économies de l’ordre de 10%.

(© BOOMSMA SHIPPING)

(© BOOMSMA SHIPPING)



Les deux ailes de 30 m2 ont été installées lors d’une escale à Harlingen (Pays-Bas). Une opération « relativement simple », selon Ton Boomsma, qui dirige l’armement. Il a opté pour un système « Flatrack » qui présente l’avantage de pouvoir coucher les ailes en travers du pont (en cas de vent fort ou défavorable, par exemple). Il peut surtout être facilement placé ou enlevé avec la grue d’un navire, comme un simple conteneur. Le système peut par ailleurs être ajusté à la largeur du navire.

(© BOOMSMA SHIPPING)

Le système VentiFoil s’inspire directement de la turbovoile. La technique repose sur l'effet d'aspiration qui alimente un ventilateur à l'intérieur des mâts et qui crée une puissance de propulsion auxiliaire. Les ailes sont automatiquement orientées pour prendre l’angle idéal par rapport au vent et amener le flux d’air vers les ventilateurs. Les navires peuvent ainsi réduire la poussée de l’hélice, économiser du carburant et ainsi diminuer leurs émissions polluantes.

